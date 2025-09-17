 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
44 995,79
+0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Après le suspens autour de deux postes de gouverneurs, la Fed en passe de baisser ses taux
information fournie par AFP 17/09/2025 à 04:49

Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, arrive pour une conférence de presse après la réunion du Comité fédéral de l'open market à Washington, le 30 juillet 2025 ( AFP / Mandel NGAN )

Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, arrive pour une conférence de presse après la réunion du Comité fédéral de l'open market à Washington, le 30 juillet 2025 ( AFP / Mandel NGAN )

La Réserve fédérale américaine (Fed) devrait baisser ses taux d'intérêt mercredi à l'issue d'une réunion déjà atypique au cours de laquelle vont voter un conseiller de Donald Trump fraîchement intronisé et une gouverneure qui a failli en être exclue.

Les investisseurs anticipent depuis plusieurs semaines une baisse des taux directeurs de la banque centrale des Etats-Unis, la première de 2025, qui a paru s'imposer après des rapports montrant une dégradation du marché du travail.

Mais ces enjeux économiques ont en partie été éclipsés par une cascade d'événements qui ont secoué l'institution monétaire, censée oeuvrer à l'abri des interférences politiques.

Stephen Miran, président du Comité des conseillers économiques (CEA) de la Maison Blanche, le 30 avril 2025 à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Stephen Miran, président du Comité des conseillers économiques (CEA) de la Maison Blanche, le 30 avril 2025 à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

D'abord, la démission surprise d'une gouverneure, Adriana Kugler, a permis au président Donald Trump de placer à la Fed Stephen Miran, un de ses fidèles.

M. Miran a prévenu qu'il ne démissionnerait pas de son poste à la tête du Comité des conseillers économiques (CEA) de la Maison Blanche, mais prendrait seulement un congé sans solde, son mandat à la Fed ne devant durer que quelques mois.

Le maintien de ce lien avec la présidence a révolté l'opposition démocrate, pour qui il ne fera qu'appliquer les injonctions de Donald Trump à baisser les taux.

Cette combinaison d'images créées le 22 août 2025 montre la gouverneure de la Réserve fédérale américaine (Fed) Lisa Cook (g) et le président américain Donald Trump ( AFP / SAUL LOEB )

Cette combinaison d'images créées le 22 août 2025 montre la gouverneure de la Réserve fédérale américaine (Fed) Lisa Cook (g) et le président américain Donald Trump ( AFP / SAUL LOEB )

Le Sénat à majorité républicaine s'est dépêché de confirmer la nomination de Stephen Miran lundi soir, ce qui lui a permis de prêter serment mardi matin, juste à temps pour participer au premier des deux jours de réunion de la Fed.

La gouverneure Lisa Cook, nommée sous le démocrate Joe Biden, a su aussi à la dernière minute qu'elle pourrait bien honorer ce rendez-vous incontournable de la politique monétaire américaine.

Accusée par le camp présidentiel d'avoir menti à des banques pour obtenir des prêts immobiliers personnels, Mme Cook affronte Donald Trump devant la justice pour rester en place.

Une cour d'appel a rejeté lundi soir une requête visant à l'empêcher de siéger.

La Maison Blanche a juré de porter l'affaire jusqu'à la Cour suprême, dont Donald Trump a cimenté la majorité conservatrice lors de son premier mandat.

- Divisions -

En parallèle, l'équation économique s'est compliquée.

L'an dernier à la même époque, la Fed avait baissé ses taux d'un demi-point d'un coup, puis d'un quart de point en novembre et un quart de point en décembre.

Les investisseurs s'attendent majoritairement à ce que la Réserve fédérale avance à petits pas, en commençant par baisser ses taux d'un quart de point de pourcentage ( POOL / Andrew Harnik )

Les investisseurs s'attendent majoritairement à ce que la Réserve fédérale avance à petits pas, en commençant par baisser ses taux d'un quart de point de pourcentage ( POOL / Andrew Harnik )

Elle avait ensuite tout mis sur pause, arguant que l'incertitude entourant les conséquences des politiques de Donald Trump était trop forte pour déterminer la direction de l'économie et la réponse monétaire appropriée.

Les derniers rapports officiels sur l'emploi semblent avoir convaincu la majorité des banquiers centraux qu'il était temps de redonner un peu d'air à l'économie.

Les investisseurs s'attendent majoritairement à ce que la Réserve fédérale avance à petits pas, en commençant par baisser ses taux d'un quart de point de pourcentage (ils sont dans une fourchette entre 4,25% et 4,50%).

"La Fed ne s'engagera à rien mais c'est le début d'un cycle de détente", estime auprès de l'AFP Diane Swonk, économiste chez KPMG, qui pense que "les changements dans la gouvernance" vont concourir à rendre l'institution plus accommodante.

Ce sont au total douze personnes qui votent sur les taux d'intérêt, dont les visions risquent d'entrer en collision ( AFP / Mandel NGAN )

Ce sont au total douze personnes qui votent sur les taux d'intérêt, dont les visions risquent d'entrer en collision ( AFP / Mandel NGAN )

Mais ce sont au total douze personnes qui votent sur les taux d'intérêt, dont les visions risquent d'entrer en collision.

Economiste chez EY, Gregory Daco se demande si Stephen Miran plaidera comme Donald Trump pour des baisses massives dès cette réunion, ce qui accentuerait "la perception d'une politisation de la Fed".

Ou il pourrait préférer une baisse d'un demi-point, "ce que le gouverneur Christopher Waller et la gouverneure Michelle Bowman pourraient aussi préconiser", pointe-t-il auprès de l'AFP.

Les analystes de la Deutsche Bank pensent également que ces trois gouverneurs pourraient voter contre la décision majoritaire, ce qui serait une première depuis 1988.

Ils n'excluent pas qu'un ou deux présidents de Fed régionales votent à l'inverse pour laisser les taux inchangés, de crainte d'alimenter l'inflation.

Banques centrales
FED

Valeurs associées

DEUTSCHE BANK
30,815 EUR XETRA -3,45%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Top 5 IA du 16/09/2025
    Top 5 IA du 16/09/2025
    information fournie par Libertify 17.09.2025 05:00 

    Au programme ce matin : BNP Paribas , Bureau Veritas , Meta, VusionGroup , Wendel . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump et la Première dame Melania Trump débarquent d'Air Force One après avoir atterri à l'aéroport londonien de Stansted, pour une visite de deux jours au Royaume-Uni, le 16 septembre 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Pompe exceptionnelle pour la deuxième visite d'Etat de Trump au Royaume-Uni
    information fournie par AFP 17.09.2025 04:30 

    Tour en calèche, garde d'honneur géante, défilé aérien inédit: le Royaume-Uni sort le grand jeu pour la deuxième visite d'Etat de Donald Trump, reçu mercredi à Windsor par Charles III, à l'abri des manifestations. "Cela va être un très grand jour", a commenté M. ... Lire la suite

  • Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu à l'hôtel Matignon, à Paris, le 10 septembre 2025 ( POOL / Ludovic MARIN )
    Des socialistes au RN, Lecornu reçoit ses opposants avant une grande journée d'action
    information fournie par AFP 17.09.2025 03:55 

    Sébastien Lecornu reçoit mercredi ses opposants politiques, à la veille d'une journée importante de mobilisation sociale, sans grande marge de manœuvre pour discuter, au vu des lignes rouges qu'ils posent et des menaces de censure. Tous les dirigeants de gauche ... Lire la suite

  • Des véhicules de la police stationnées à l'extérieur de l'hôpital DF Star de Brasilia où l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro a été admis après un malaise à son domicile, le 16 septembre 2025 ( AFP / Sergio Lima )
    Brésil: Bolsonaro doit passer la nuit à l'hôpital après un malaise
    information fournie par AFP 17.09.2025 02:07 

    L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro doit passer la nuit de mardi à mercredi dans un hôpital de Brasilia après un malaise, a indiqué sa famille, quelques jours après sa condamnation à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat. Assigné à résidence depuis ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank