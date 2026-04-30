WATERA : Résultats annuels 2025

Résultat d'exploitation en nette amélioration à partir du 2 nd semestre 2025 grâce à la rationalisation des coûts, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la finalisation des grands projets

Structure financière renforcée par l'entrée au capital d'Unibios

Poursuite de l'amélioration de la performance attendue en 2026

Chartres, le 30 avril 2026 - WATERA, acteur de référence dans les solutions de dessalement d'eau de mer et d'eau saumâtre par énergie solaire, annonce ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 [1] .

Orfeas Mavrikios, Président Directeur Général de WATERA, déclare : « Le rapprochement d'OSMOSUN (devenu WATERA) avec Watera International constitue une étape structurante pour la Société. Il s'accompagne d'un alignement progressif de notre organisation et de nos méthodes sur les standards de la maison-mère, Unibios, avec l'objectif d'élever notre niveau d'exécution et de discipline opérationnelle.

Les actions engagées ces derniers mois commencent à produire des effets, avec une amélioration perceptible du résultat au second semestre : le plan d'économies annoncé a été mis en œuvre, les équipes ont été réorganisées et les processus de travail industrialisés. Dans ce contexte, la fin d'exercice 2025 montre déjà des signes de reprise de l'activité.

Nous abordons ainsi 2026 avec une structure de coûts plus rationalisée qui, couplée à la relance progressive de l'activité, doit permettre de poursuivre l'amélioration de la rentabilité. »

Faits marquants de l'exercice 2025

Pour rappel, en juillet 2025, OSMOSUN (aujourd'hui WATERA) s'est rapproché de Watera International, filiale d'Unibios basée au Luxembourg, un acteur historique et reconnu du traitement de l'eau en Grèce depuis 1963, à travers sa filiale Watera Hellas, leader national en capacité installée de dessalement. Au-delà du marché grec, Watera International a développé une présence solide à travers des filiales en République tchèque, en Bulgarie et en Italie, et s'appuie sur une importante activité d'exportation couvrant l'Europe occidentale et orientale, le Moyen-Orient et l'Afrique.

Dans le cadre de ce rapprochement, WATERA a réalisé deux augmentations de capital en numéraire pour un total de 2,0 M€ (1,6 M€ auprès d'Unibios et 0,4 M€ auprès d'actionnaires historiques) et une augmentation de capital réservée à Unibios en contrepartie de l'apport d'une participation de 30% dans sa filiale Watera International pour une valeur de 6,6 M€.

À l'issue de ces opérations, Unibios détient 65% du capital de WATERA.

Analyse du compte de résultat

En k€ S1 2024 S2 2024 2024 S1 2025 S2 2025 2025 Chiffre d'affaires [2] 1 505 369 1 874 616 1 193 1 809 EBITDA [3] (2 495) (2 781) (5 276) (1 246) (760) (2 006) Résultat d'exploitation (2 728) (3 418) (6 145) (1 401) (913) (2 315) Résultat net (2 633) (3 695) (6 328) (1 460) (708) (2 168)

Le chiffre d'affaires ressort à 1,8 M€ en 2025 (contre 1,9 M€ en 2024), porté notamment par les contrats de grande capacité signés en 2022 et 2023, notamment aux Caraïbes et en Afrique. Le chiffre d'affaires intègre également la contribution de projets livrés dans le Pacifique dans le secteur du tourisme ainsi que celle de nouveaux contrats signés en 2025, notamment en France, en Afrique et dans les Caraïbes.

L'EBITDA ressort à -2,0 M€ comparé à -5,3 M€ en 2024. Cette amélioration s'explique principalement par :

la réduction des achats liée à la finalisation des grands contrats. La Société bénéficie par ailleurs, depuis son rapprochement avec Unibios en juillet 2025, de conditions d'approvisionnement plus favorables et d'une politique d'achat plus rigoureuse.

le recours moindre à la sous-traitance également en lien avec la finalisation des grands contrats alors que 2024 avait été pénalisé par des surcoûts sur ces mêmes projets.

les premiers effets du plan de réduction des coûts d'exploitation qui a permis de générer une économie de 0,5 M€ sous l'effet, principalement, de la baisse de la masse salariale consécutive à la réduction des effectifs (24 ETP [4] en 2025 comparé à 32 ETP en 2024) et du travail réalisé sur la rationalisation des coûts notamment de loyer, de transports, de missions et d'honoraires.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions de 0,3 M€, le résultat d'exploitation ressort à -2,3 M€ (contre -6,1 M€ en 2024).

Le résultat net s'établit à -2,2 M€ (contre -6,3 M€ en 2024) intégrant 0,2 M€ de dividendes versés par Watera international, détenue à hauteur de 30% par WATERA.

Analyse de la structure financière

Au 31 décembre 2025, les capitaux propres ressortaient à 7,6 M€ contre 1,2 M€ au 31 décembre 2024, grâce aux apports issus des augmentations de capital réalisées à l'été 2025.

Après remboursement de 0,7 M€ d'emprunts au second semestre 2025, la trésorerie s'élevait à 1,0 M€ pour une dette financière brute de 1,0 M€, dont 0,6 M€ à échéance à moins d'un an.

Afin d'assurer le principe de continuité d'exploitation, Unibios s'est engagé à prendre les mesures nécessaires afin de soutenir financièrement la Société pour une durée de 12 mois. Dans ce contexte, WATERA a bénéficié d'un prêt de 1,0 M€ accordé par Watera International en février 2026.

Renforcement de la gouvernance

Depuis le rapprochement avec Unibios, plusieurs étapes structurantes ont été franchies par la Société, marquant une nouvelle phase de son développement et de sa gouvernance.

Le 30 septembre 2025, Orfeas Mavrikios, déjà Président du Conseil d'administration et Directeur Général de Watera International ainsi que Directeur Général d'Unibios, a été nommé Président du Conseil d'administration et Directeur Général de la société. Cette évolution a contribué à renforcer l'alignement stratégique au sein du nouvel ensemble.

En mars 2026, la gouvernance s'est renforcée avec la nomination de deux administrateurs indépendants, Vasiliki Niatsou et Vassilis Pavlopoulos, venant enrichir les compétences juridiques du Conseil d'administration. Dans le même temps, Maxime Therrillion, récemment nommé Directeur Général Adjoint de la Société et salarié chez WATERA depuis 2016, a rejoint le Conseil d'administration.

Enfin, cette transformation s'est accompagnée d'une étape symbolique forte : par décision de l'Assemblée générale du 11 mars 2026, la société a adopté la dénomination sociale « WATERA », en remplacement de OSMOSUN, consacrant ainsi une nouvelle identité en cohérence avec son rapprochement stratégique.

Perspectives

Les affaires signées à date représentent 1,1 M€ de chiffre d'affaires à reconnaitre principalement sur 2026.

A à la suite du rapprochement avec Unibios en juillet 2025, le second semestre 2025 fait déjà apparaître une réduction sensible de la perte. Cette amélioration résulte de plusieurs facteurs convergents : les effets déjà tangibles de la rationalisation des coûts, l'intégration progressive des méthodes d'organisation et des politiques opérationnelles du groupe Unibios permettant d'améliorer l'efficacité opérationnelle et les conditions d'achats ainsi que le recentrage de l'activité sur des machines plus standardisées et à plus forte marge depuis la finalisation des grands projets signés en 2022 et 2023.

Les économies générées par le plan de réorganisation mis en œuvre au second semestre 2025 produiront leur plein effet en 2026, avec une réduction des coûts de 1,2 M€ par rapport à la structure de coûts de 2024, principalement portée par la baisse des charges de personnel et des dépenses externes.

Dans ce contexte, WATERA aborde l'exercice 2026 avec confiance. Le nouveau dynamisme observé en fin d'année 2025, soutenu par des équipes réorganisées et désormais alignées sur des méthodes de travail optimisées, constitue un socle solide pour la poursuite de l'amélioration de la performance. Appuyé par les synergies issues du rapprochement avec Unibios, une structure de coûts durablement allégée et un positionnement recentré sur des offres à plus forte valeur ajoutée, WATERA se projette vers une trajectoire de rentabilité progressivement renforcée.

Les comptes annuels de la Société sont disponibles en annexes du document pdf.

Prochaine publication : Résultats du 1er semestre 2026, le 30 septembre 2026

À PROPOS DE WATERA

Créé en 2014, WATERA (anciennement OSMOSUN) opère sur le marché de l'eau « bas carbone » et se distingue par une solution brevetée unique, économique, propre et durable de dessalement de l'eau de mer et de l'eau saumâtre qui fonctionne à l'énergie solaire et sans batterie.

Depuis juillet 2025, Unibios, société de droit grec cotée à la bourse d'Athènes, est devenu actionnaire de référence de WATERA, renforçant et élargissant ainsi le positionnement de la Société au secteur du traitement durable de l'eau et de la réutilisation des eaux usées, via sa participation de 30 % dans Watera International, principale filiale d'Unibios.

WATERA ambitionne de devenir un acteur de référence mondial dans le traitement de l'eau en fournissant des systèmes technologiques durables et compétitifs, capables de répondre aux enjeux mondiaux de gestion responsable de l'eau et d'accès à l'eau potable.

CONTACTS

PRESSE SPECIALISÉE PRESSE FINANCIÈRE RELATIONS INVESTISSEURS Nadège Chapelin Déborah Schwartz Hélène de Watteville n.chapelin@nc-2.com dschwartz@actus.fr watera@actus.fr +33 6 52 50 33 58 +33 1 53 67 36 35 +33 1 53 67 36 33

[1] Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 29 avril 2026. Les comptes font l'objet d'une certification sans réserve par les Commissaires aux comptes, avec une observation attirant l'attention sur la note 9.3.4 « Continuité d'exploitation » de l'annexe aux comptes annuels relative au soutien reçu de la société mère. Le rapport financier annuel sera publié ce jour.

[2] La société applique la méthode de l'avancement pour reconnaitre le chiffre d'affaires sur les projets clé en main spécifiquement négociés dans le cadre d'un contrat. Le revenu de la vente de matériels et équipements standardisés et de pièces détachées est reconnu au moment du transfert de propriété

[3] L'EBITDA est un indicateur de mesure de la performance opérationnelle, défini comme le résultat d'exploitation retraité des dotations nettes sur les immobilisations incorporelles, corporelles et sur les provisions.

[4] Equivalent temps plein