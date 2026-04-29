Waste Management n'atteint pas ses prévisions de chiffre d'affaires trimestriel en raison d'une baisse des volumes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, Waste Management WM.N n'a pas atteint les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre, pénalisée par la faiblesse des volumes dans son activité de collecte des déchets.

Voici quelques détails:

* Les actions de la société basée à Houston, au Texas, ont légèrement baissé après la clôture de la Bourse.

* Aux côtés des services municipaux de gestion des déchets, WM et Republic Services RSG.N sont les deux principales sociétés qui dominent le secteur de la collecte des déchets dans de nombreuses régions des États-Unis.

* Les volumes de l'activité de collecte et d'élimination des déchets de la société ont baissé de 1,5 % en glissement annuel , affectés par des conditions hivernales rigoureuses et l'abandon délibéré de l'activité résidentielle à faible marge.

* Son chiffre d'affaires total pour le trimestre clos le 31 mars s'est établi à environ 6,23 milliards de dollars.

* Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires de 6,29 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* La société a affiché un bénéfice trimestriel ajusté de

1,81 dollar par action, contre 1,67 dollar par action il y a un an.

* Les analystes tablaient en moyenne sur 1,74 dollar par action.