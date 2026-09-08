Washington accuse plusieurs groupes chinois d'IA de copier des technologies américaines

Les autorités américaines ont accusé mardi plusieurs entreprises chinoises d'intelligence artificielle d'exploiter des modèles développés aux États-Unis pour entraîner leurs propres technologies. Dans un communiqué conjoint, la NSA, la CISA et le FBI ont cité DeepSeek, Moonshot AI, Alibaba, MiniMax et StepFun. Selon les trois agences, ces groupes auraient mené des opérations de distillation à une échelle industrielle, "probablement avec la connaissance du gouvernement chinois".

La distillation permet d'entraîner des modèles d'IA plus petits à partir des résultats générés par des systèmes plus puissants et plus coûteux, réduisant ainsi les coûts de développement. Les autorités américaines qualifient les pratiques reprochées aux entreprises chinoises d'"agressives, malveillantes et ciblées". Elles estiment que différentes variantes de modèles américains sophistiqués auraient servi au développement des produits de ces sociétés.

Ces accusations surviennent dans un contexte diplomatique sensible entre Washington et Pékin. L'administration Trump prépare la visite aux États-Unis du président chinois Xi Jinping, prévue à la fin septembre. Les deux pays doivent également discuter des risques de sécurité liés à l'intelligence artificielle lors d'un dialogue programmé à la mi-septembre.