Warner Bros rejette à nouveau l'offre de Paramount. Voici ce qu'il y a de nouveau.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Warner Bros Discovery a déclaré mercredi que son conseil d'administration avait rejeté l'offre révisée de Paramount Skydance, la qualifiant de rachat par endettement risqué et présentant des risques importants, et a réaffirmé son soutien à la proposition de Netflix d'acheter certains de ses actifs. Dans un dépôt de titres modifié accompagné d'une lettre aux actionnaires les exhortant à rejeter l'offre hostile de 108,4 milliards de dollars de Paramount PSKY.O , Warner Bros

WBD.O a fait part de ses inquiétudes quant à son adéquation et à la probabilité de réalisation de l'opération.

La recommandation du conseil d'administration n'a pas changé par rapport à son avis du 17 décembre, bien qu'il ait exprimé de nouvelles inquiétudes concernant l'offre révisée de Paramount.

* Warner Bros a déclaré que son conseil d'administration s'est réuni le 6 janvier pour examiner la dernière offre de Paramount et a réaffirmé à l'unanimité sa recommandation antérieure de rejeter l'offre en faveur d'une offre rivale de 82,7 milliards de dollars en espèces et en actions de Netflix NFLX.O .

* Warner Bros a souligné l'effet de levier qu'aurait Paramount si elle s'endettait à hauteur de 54 milliards de dollars pour réaliser l'acquisition, en supposant que la dette existante de Warner Bros s'élève à environ 33 milliards de dollars une fois l'opération réalisée.

* Dans sa lettre aux actionnaires, Warner Bros indique que son conseil d'administration a noté certaines améliorations dans la dernière offre de Paramount, notamment des changements dans la structure de financement par actions, une garantie personnelle du milliardaire Larry Ellison, père du directeur général de Paramount David Ellison et actionnaire majoritaire de Paramount, et une indemnité de résiliation plus élevée de 5,8 milliards de dollars si l'opération n'est pas conclue.

* En rejetant l'offre de Paramount le 17 décembre, Warner Bros avait souligné l'absence de tout "engagement de la famille Ellison" et le soutien d'un "Lawrence J. Ellison Revocable Trust inconnu et opaque", dont les actifs et les passifs n'étaient pas divulgués publiquement et étaient susceptibles d'être modifiés.

* Le conseil d'administration de Warner Bros a continué à trouver des lacunes dans l'offre modifiée de Paramount: celle-ci n'avait pas accepté de couvrir les frais de rupture de 2,8 milliards de dollars dus à Netflix si Warner Bros renonçait à son accord de fusion avec le service de diffusion en continu, et continuait à imposer des clauses restrictives qui limiteraient la capacité de Warner Bros à refinancer sa dette.

* Paramount "a continué à soumettre des offres qui comportent encore bon nombre des lacunes que nous avons identifiées à plusieurs reprises", a écrit le conseil d'administration dans une lettre adressée aux actionnaires, ajoutant qu'il n'avait trouvé aucune de ces lacunes dans l'accord de fusion avec Netflix. Paramount a également affirmé que son offre modifiée ne représentait pas sa "meilleure et dernière" proposition, mais qu'elle n'améliorait pas les conditions ni n'augmentait le prix.

* Le conseil d'administration de Warner Bros a créé un comité ad hoc de quatre membres chargé de superviser les négociations et l'évaluation des accords potentiels avec Netflix ou Paramount, tout en conservant le pouvoir de décision final au niveau du conseil d'administration.