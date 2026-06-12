Warburg Pincus s'apprêterait à acquérir la société japonaise J.S.B. dans le cadre d'une transaction de plus d'un milliard de dollars, selon une source

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La société américaine de capital-investissement Warburg Pincus s'apprête à lancer une offre publique d'achat pour acquérir le fournisseur japonais de logements étudiants J.S.B. 3480.T pour plus d'un milliard de dollars, a déclaré vendredi une source proche du dossier.

Le Nikkei a été le premier à faire état de cette acquisition vendredi, indiquant que la transaction s'élèverait à 200 milliards de yens (1,25 milliard de dollars).

Warburg Pincus a obtenu des accords de cession de la part des principaux actionnaires de J.S.B. pour cette offre, qui pourrait être annoncée dès vendredi soir, a déclaré cette source, qui a refusé de commenter ces informations en raison de leur caractère confidentiel.

Warburg Pincus a refusé de commenter. J.S.B. n'a pas pu être joint pour commenter en dehors des heures de travail.

J.S.B. marquerait la première opération de privatisation de Warburg Pincus au Japon depuis l'ouverture de son bureau à Tokyo en 2025.

La société américaine a recruté en 2024 Takashi Murata, ancien banquier chez Goldman Sachs , au poste de directeur pour le Japon et codirecteur de l'immobilier en Asie. Depuis, celui-ci a élargi l'équipe locale à plus de 10 professionnels de l'investissement.

En avril dernier, Warburg Pincus a investi dans Tokyo Beta, une société spécialisée dans les logements locatifs abordables, par l'intermédiaire de son fonds immobilier asiatique, comme l'avait annoncé la société à l'époque.

(1 $ = 160,0700 yens)