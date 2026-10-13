Walmart va proposer plus de 250 médicaments gratuits, dont des agonistes du GLP-1, à ses employés

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(Ajout de précisions aux points 2 et 6)

Walmart WMT.O a présenté mardi un programme visant à proposer gratuitement à ses employés plus de 250 médicaments, notamment des agonistes du GLP-1, de l'insuline et des inhalateurs, dans le cadre de l'élargissement des prestations de santé offertes à son personnel.

Voici quelques détails:

* Le plus grand employeur privé des États-Unis, qui compte environ 1,6 million de salariés sur le territoire national, est actuellement en période d’inscription annuelle, qui se termine le 6 novembre.

* Ce programme couvre les traitements dispensés par des établissements tels que la Mayo Clinic pour des pathologies graves, notamment le cancer, ainsi que la fourniture gratuite d’agents GLP-1 aux collaborateurs atteints de diabète de type 2.

* La flambée des dépenses de santé exerce une pression supplémentaire sur les Américains, qui sont déjà confrontés à une hausse du coût de la vie due à l’inflation et aux prix du pétrole.

* “Nous mettons en place encore plus de moyens pour vous aider, vous et votre famille, à mieux vivre grâce à une couverture santé et à des avantages sociaux complets et abordables”, a déclaré Donna Morris, directrice des ressources humaines, dans une note de service.

* Les collaborateurs chez qui une affection, notamment la sclérose en plaques ou la maladie de Parkinson, a été suspectée ou diagnostiquée bénéficieront d’évaluations gratuites par des spécialistes, a précisé l’entreprise.

* Walmart augmenterait toutefois les primes d’assurance maladie de départ de 1,50 dollar par période de paie bihebdomadaire, pour les porter à 39,80 dollars , selon son site web.

* L'enseigne propose déjà des avantages tels que 20 séances de thérapie gratuites par an et jusqu’à 20.000 dollars (XX.XXX euros) pour des services liés à la fertilité, à l’adoption ou à la maternité de substitution.