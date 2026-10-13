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Walmart va proposer à ses employés plus de 250 médicaments gratuits dans le cadre d'une offre élargie de prestations de santé
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 16:54

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Walmart WMT.O a dévoilé mardi un programme visant à proposer gratuitement à ses employés plus de 250 médicaments, dont de l'insuline et des inhalateurs, dans le cadre de l'élargissement des prestations de santé offertes à son personnel.

Voici quelques détails:

* Le plus grand employeur privé des États-Unis, qui compte environ 1,6 million de salariés sur le territoire américain, est actuellement en période d’inscription annuelle, qui a débuté samedi et se poursuivra jusqu’au 6 novembre.

* La flambée des dépenses de santé accentue la pression sur les Américains, qui sont déjà confrontés à une hausse du coût de la vie due à l’inflation et aux prix du pétrole.

* “Nous mettons en place encore plus de moyens pour vous aider, vous et votre famille, à mieux vivre grâce à une couverture santé et à des avantages sociaux complets et abordables”, a déclaré Donna Morris, directrice des ressources humaines, dans une note adressée aux collaborateurs.

* Les collaborateurs chez qui une affection a été évaluée ou diagnostiquée, notamment la sclérose en plaques et la maladie de Parkinson, bénéficieront d’évaluations gratuites par des spécialistes, a indiqué l’entreprise, ainsi que jusqu’à 12 semaines de congé payé pour ceux dont les enfants sont hospitalisés dans une unité de soins intensifs néonatals.

* Les collaborateurs à temps plein et ceux à temps partiel éligibles peuvent bénéficier d’une couverture médicale à partir de 38,30 dollars par période de paie bihebdomadaire, ainsi que des programmes gratuits destinés à aider à gérer le prédiabète, le diabète ou le poids, sous réserve d’éligibilité clinique, précise son site web.

* L'enseigne propose déjà des avantages tels que 20 séances de thérapie gratuites par an et jusqu’à 20 000 dollars pour les traitements de fertilité, l’adoption ou la maternité de substitution.

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