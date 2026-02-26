Walmart accepte de payer 100 millions de dollars pour régler les accusations de bénéfices trompeurs, selon la FTC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la déclaration de Walmart aux paragraphes 5 et 6)

Walmart a accepté de payer 100 millions de dollars pour mettre fin aux accusations selon lesquelles l'entreprise aurait fait perdre des dizaines de millions de dollars de revenus aux chauffeurs-livreurs, a déclaré jeudi la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis dans un communiqué.

La FTC, ainsi que 11 États, avaient déposé une plainte selon laquelle Walmart avait trompé ses clients en affirmant à tort que tous les pourboires des clients iraient aux chauffeurs et avait également gonflé le salaire de base et les montants des pourboires des chauffeurs dans le cadre de son programme de livraison Spark Driver, d'après le communiqué.

La FTC a déclaré qu'en plus du jugement, Walmart n'a plus le droit de faire de fausses déclarations sur les revenus dans les offres de livraison qu'elle fait aux chauffeurs Spark.

"Les marchés du travail ne peuvent fonctionner efficacement sans informations véridiques et non trompeuses sur les revenus et autres conditions importantes", a déclaré Christopher Mufarrige, directeur du Bureau de la protection des consommateurs de la FTC, dans le communiqué.

Un porte-parole de Walmart a déclaré que l'entreprise avait versé des paiements aux chauffeurs concernés et qu'elle continuait à effectuer des paiements supplémentaires le cas échéant.

"Nous apprécions le travail acharné et le dévouement des chauffeurs qui offrent un service et des produits de qualité à nos clients ... . Nous améliorons continuellement nos procédures afin de garantir l'équité et la transparence pour les chauffeurs", a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

La FTC a rappelé que la protection des travailleurs était une priorité absolue et a appelé les entreprises proposant du travail à la carte à faire preuve de transparence et d'exactitude et à mettre en place des systèmes de conformité solides.