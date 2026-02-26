Remaniement à la marge du gouvernement, Catherine Pégard à la culture

Catherine Pégard à l'abbaye de Pontlevoy, à Pontlevoy
L'Elysée a annoncé jeudi un remaniement à la marge du gouvernement de Sébastien Lecornu, actant l'arrivée de Catherine Pégard à la Culture et le maintien à leur poste des principaux ministres.
Catherine Pégard, conseillère culture du président Emmanuel Macron et ancienne présidente du Château de Versailles, remplace Rachida Dati qui a annoncé mercredi soir qu'elle quittait le gouvernement pour se concentrer sur sa candidature pour les prochaines élections municipales à Paris.
Les principaux portefeuilles du gouvernement restent inchangés: Laurent Nuñez conserve l'Intérieur, Catherine Vautrin les Armées, Gérald Darmanin la Justice et Roland Lescure l'Economie.
Annie Genevard est maintenue à l'Agriculture, Edouard Geffray à l'Education nationale et Jean-Noël Barrot conserve le portefeuille des Affaires étrangères.
L'Elysée avait déjà annoncé dimanche la nomination du ministre délégué chargé de la Fonction publique, David Amiel, à la tête du ministère des Comptes publics en remplacement d'Amélie de Montchalin, partie à la Cour des comptes.
Parmi les autres changements, Maud Bregeon, qui reste porte-parole du gouvernement, est nommée ministre déléguée chargée de l'Énergie.
(Rédigé par Blandine Henault, édité par Kate Entringer)
