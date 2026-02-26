Remaniement à la marge du gouvernement, Catherine Pégard à la culture

Catherine Pégard à l'abbaye de Pontlevoy, à Pontlevoy

L'Elysée ‌a annoncé jeudi un remaniement à la ​marge du gouvernement de Sébastien Lecornu, actant l'arrivée de Catherine Pégard à la Culture et ​le maintien à leur poste des principaux ministres.

Catherine Pégard, ​conseillère culture du président ⁠Emmanuel Macron et ancienne présidente du ‌Château de Versailles, remplace Rachida Dati qui a annoncé mercredi soir qu'elle quittait ​le ‌gouvernement pour se concentrer sur sa ⁠candidature pour les prochaines élections municipales à Paris.

Les principaux portefeuilles du gouvernement restent inchangés: Laurent ⁠Nuñez conserve ‌l'Intérieur, Catherine Vautrin les Armées, Gérald ⁠Darmanin la Justice et Roland Lescure ‌l'Economie.

Annie Genevard est maintenue à l'Agriculture, ⁠Edouard Geffray à l'Education nationale et ⁠Jean-Noël Barrot ‌conserve le portefeuille des Affaires étrangères.

L'Elysée avait déjà ​annoncé dimanche la ‌nomination du ministre délégué chargé de la Fonction publique, David Amiel, ​à la tête du ministère des Comptes publics en remplacement d'Amélie ⁠de Montchalin, partie à la Cour des comptes.

Parmi les autres changements, Maud Bregeon, qui reste porte-parole du gouvernement, est nommée ministre déléguée chargée de l'Énergie.

(Rédigé par Blandine Henault, édité ​par Kate Entringer)