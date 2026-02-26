Valeo: Génération record de cash en 2025, bonne tenue du thermique

Le logo de Valeo à Paris

Valeo a annoncé jeudi avoir ‌généré un cash flow libre record en 2025, avant coûts de restructuration exceptionnels et ​intérêts financiers nets, fruit de son positionnement stratégique et des gains de productivité réalisés dans la R&D.L'équipementier automobile, spécialiste des systèmes d'hybridation et des aides à la conduite, ​affiche un free cash flow de 756 millions d'euros, contre 551 millions en 2024. Après coûts de restructuration ​exceptionnels, celui-ci s'établit à 589 millions d'euros et ⁠après intérêts financiers nets, à 371 millions.

"En 2026, conformément à la trajectoire ‌du Plan 'Elevate 2028', Valeo vise une poursuite de l'amélioration de sa rentabilité et de sa génération de cash dans un environnement qui demeure ​exigeant", a dit le directeur ‌général Christophe Périllat cité dans un communiqué.

Valeo vise ainsi cette ⁠année un free cash flow supérieur à 400 millions d'euros et une marge opérationnelle comprise entre 4,7% et 5,3%, contre 4,7% (+0,4 point) en 2025.

Dans un environnement de marché ⁠incertain sur la ‌marche vers le tout électrique, le groupe profite de sa panoplie de ⁠technologies puisque dans sa division Power, les activités traditionnelles (systèmes thermiques, systèmes de transmission ‌et 48 volts - pour l'hybridation légère basse tension) ont affiché une croissance ⁠de 2% à périmètre et taux de change constants "traduisant la ⁠bonne tenue des systèmes ‌thermiques en Europe et une amélioration significative au second semestre en Amérique du Nord ​et en Chine".

En revanche les activités haute ‌tension (véhicules électrique et hybrides rechargeables) restent affectées par les reports de projets et les baisses d’activité de certaines ​plateformes.

Celles-ci ont bénéficié de compensations clients au second semestre, a précisé le groupe dans un communiqué.

Valeo a amélioré sa profitabilité l'an dernier malgré une baisse ⁠de 2,7% de son chiffre d'affaires à 20,90 milliards d'euros.

Dans le plan "Elevate", Valeo prévoit d'allumer successivement trois moteurs, avec une augmentation régulière des profits à partir de 2022, une hausse de la génération de cash à partir de 2025 et un retour à la croissance des ventes à partir de 2027.

(Reportage Gilles Guillaume et Mathias de ​Rozario, édité par Kate Entringer)