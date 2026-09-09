WALLIX : WALLIX accompagne les ministères dans la mise en oeuvre de la feuille de route des efforts prioritaires en matière de sécurité numérique de l'État 2026-2030

Paris, le 9 septembre 2026 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité, expert de la gestion des identités et des accès (IAM) et de la gouvernance des comptes à privilèges (PAM), publie son guide opérationnel « De la sécurité numérique à l'usage de l'État », destiné aux ministères, dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de sécurité numérique de l'État 2026-2030.

Ce guide est consultable gratuitement via ce lien : https://www.wallix.com/LIVRE_ORANGE_DE_LA_SECURITE_NUMERIQUE.pdf

Répondre à une urgence nationale

Publiée le 9 avril 2026, la feuille de route 2026-2027 fixe aux ministères 40 actions, réparties en dix chapitres et assorties d'échéances précises et resserrées. Le premier ministre a aussi annoncé le 30 avril un plan de 200 millions d'euros pour renforcer la sécurité numérique de l'État, après la cyberattaque ayant visé l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Les intrusions subies cet été par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) et le ministère de l'Éducation nationale ont conduit Sébastien Lecornu, le 31 août, à demander à son équipe gouvernementale d'accélérer la mise en œuvre intégrale de ce plan dans un délai de quinze jours. Fort de plus de vingt ans d'expérience auprès des acteurs publics, WALLIX contribue à cet effort et publie un guide qui relie les objectifs fixés par l'État aux moyens concrets de les atteindre.

Un guide opérationnel centré sur la gouvernance des identités, des accès et des privilèges

Près de 40 % des actions de la feuille de route portent sur les enjeux au cœur de l'expertise de WALLIX : la maîtrise des identités, des accès et des privilèges. Pour chacune de ces actions, le guide précise l'objectif fixé aux ministères et les moyens concrets de sa mise en œuvre.

Ces actions couvrent la maîtrise des droits d'accès, avec la gouvernance et la revue des droits, ainsi que le traitement des comptes génériques et l'automatisation du cycle de vie des identités. Également l'administration des systèmes, qui repose sur une authentification forte, des postes dédiés, la protection des annuaires et le contrôle des accès des prestataires. Enfin, la traçabilité, avec des traces directement exploitables par les SOC (Security Operations Center) et CSIRT (Computer Security Incident Response Team) ministériels.

Parmi ces priorités figure l'authentification multifacteur (MFA). La feuille de route prévoit, d'ici au 31 décembre 2026, sa mise en place pour l'ensemble des administrateurs de systèmes d'information (action 7.A). Un enjeu qui doit permettre aux ministères, administrations et organisations publiques de renforcer l'authentification des agents et des prestataires externes, tout en conservant la maîtrise de leurs identités et de leurs données.

Pour répondre à cette obligation, WALLIX propose une solution d'authentification multifacteur forte, parfaitement adaptée aux exigences de l'État, incluant des méthodes résistantes aux attaques par hameçonnage. Entièrement déployable on-premise ou en mode SaaS, y compris dans des environnements isolés ou déconnectés, la solution permet aux organisations de conserver le contrôle de leurs données d'identité, de leur infrastructure et de leurs mécanismes d'authentification. Cette solution a été conçue avec des utilisateurs, et tout particulièrement pour répondre aux enjeux d'un ministère régalien confronté à des besoins d'accès sensibles au quotidien.

WALLIX, un partenaire de confiance des acteurs publics

WALLIX et son réseau de partenaires accompagnent depuis plus de vingt ans les acteurs publics dans la sécurisation de leurs identités et de leurs accès. En France, ses solutions sont utilisées par plus de 500 organisations publiques, représentant plus de 900 contrats actifs. Cette présence couvre notamment :

18 ministères, ainsi que l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil d'État et les services du premier ministre

54 conseils départementaux sur 101

8 conseils régionaux sur 13 en métropole

10 des 21 métropoles françaises

au moins 44 Groupements Hospitaliers de Territoire sur 136.



Cet ancrage territorial et institutionnel permet à WALLIX d'accompagner les administrations au plus près de leurs enjeux : continuité de service, hétérogénéité des systèmes, souveraineté numérique et renforcement de la sécurité sans compromettre les usages.

Inscrire l'accompagnement dans la durée

Au-delà des échéances 2026-2027, le guide inscrit cet accompagnement dans la stratégie nationale de cybersécurité 2026-2030. Les dispositifs déployés d'ici 2027 pourraient ensuite être étendus aux services déconcentrés, exploités par les centres de supervision, transmis aux équipes ministérielles pour qu'elles gagnent en autonomie, avant d'être évalués dans le cadre de la prochaine feuille de route.

Jean-Noël de Galzain, Président-Directeur Général de WALLIX, déclare : « Tenir les échéances de 2026 et de 2027 est un impératif, mais nous voyons plus loin. L'engagement de WALLIX épouse toute la stratégie nationale 2026-2030, jusqu'à ce que les ministères atteignent une plus grande autonomie et renforcent leur souveraineté numérique . Ce guide n'est pas un document de plus, c'est une contribution durable, pensée pour renforcer la résilience de l'État à chaque étape . »

Une diffusion auprès des acteurs publics et de l'écosystème cyber

Le guide sera présenté aux participants de la 12 ème édition des Universités d'Été de la Cyber et du Cloud de confiance (UECC), organisée par Hexatrust, qui se tiendra le 10 septembre 2026 à Station F à Paris. Par ailleurs, la version imprimée est disponible pour les ministères, les agences de l'État et les entités publiques et sera diffusée lors des prochains rendez-vous de la filière cybersécurité.

À propos de WALLIX

WALLIX (Euronext : ALLIX, coté depuis 2015) est un éditeur européen de cybersécurité des identités et des accès, leader dans la gestion des accès privilégiés (PAM), qui aide les organisations à renforcer leur sécurité et leur souveraineté numérique. Ancrée dans les valeurs européennes de sécurité et de liberté, et reconnue pour l'excellence technologique de sa plateforme WALLIX One par les plus grandes sociétés d'analyse, WALLIX soutient plus de 4 000 organisations à travers le monde. Sa mission est simple : protéger les identités, l'accès et les privilèges dans tous les environnements informatiques et OT, offrant aux organisations la liberté d'évoluer avec confiance dans un monde numérique plus sécurisé.

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