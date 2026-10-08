WALLIX : Forte amélioration des résultats et free cash-flow positif dès le 1er semestre. Objectifs 2026 confirmés.

Revenu mensuel récurrent (MRR) en progression de +19,4% au 30 juin 2026 ;

Chiffre d'affaires du 1 er semestre en hausse de +14,2%, à 20,6 M € ;

Forte amélioration des résultats et free cash-flow positif dès le 1 er semestre ;

Confirmation des objectifs financiers 2026 : hyper-croissance des revenus récurrents, résultat d'exploitation et free cash-flow positifs sur l'exercice ;

Une structure financière renforcée et un positionnement souverain au cœur des enjeux de cybersécurité en Europe.

Paris, 8 octobre 2026 - WALLIX (Euronext - ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité, expert de la gestion des identités et des accès (IAM) et de la gouvernance des comptes à privilèges (PAM), annonce ses résultats du 1 er semestre 2026 [1] .

Jean-Noël de Galzain, Président Directeur Général de WALLIX Group, déclare : « Les résultats du premier semestre sont au rendez-vous et s'inscrivent pleinement dans la trajectoire que nous avons annoncée pour l'ensemble de l'année. Malgré le contexte géopolitique et un premier trimestre impacté, la croissance de nos revenus récurrents, l'amélioration significative de nos résultats et la génération de cash dès le premier semestre nous permettent de confirmer notre objectif d'un exercice 2026 positif, tant en termes de résultats que de free cash-flow.

Cette performance traduit la transformation opérée par WALLIX et la maturité de son modèle économique qui nous donnent aujourd'hui les moyens d'accéder à des sources de financement non dilutives d'ampleur signées durant l'été. Et ce, pour accompagner une nouvelle phase de développement en élargissant notamment notre marché autour des identités non humaines, de l'IA et des environnements industriels avec l'OT Security.

Cette dynamique intervient à un moment où la cybersécurité et la souveraineté numérique sont devenues des enjeux stratégiques pour les États comme pour les organisations. La multiplication des cyberattaques visant les acteurs publics et les infrastructures essentielles, ainsi que l'entrée en vigueur progressive de la directive NIS2, ont renforcé la nécessité de protéger les secteurs critiques, de maîtriser les technologies et de contrôler les données. S'ajoutent à cela, la dépendance outrancière envers les solutions extra-européennes, et le risque de kill switch lié à l'incertitude géopolitique. Le besoin d'autonomie stratégique n'est pas seulement vital, c'est une conviction que la société porte depuis sa création et que nous souhaitons incarner : c'est une condition de notre liberté et de notre indépendance.

WALLIX est déjà un acteur concret de cette souveraineté. Nos solutions sont déployées au sein de nombreux établissements et organismes publics, et nous accompagnons les administrations et les grandes entreprises industrielles dans la sécurisation de leurs accès et de leurs infrastructures critiques. Avec une structure financière renforcée et un modèle de croissance générateur de cash, WALLIX dispose maintenant des moyens pour accélérer son développement, incarner un Champion Européen de la protection des Identités et des Accès numériques, et prendre toute sa part dans la construction d'un espace numérique européen souverain plus résilient. »

Croissance solide de l'activité : revenus mensuels récurrents en hausse de +19%

Après un premier trimestre marqué par un contexte géopolitique complexe au Moyen-Orient, l'activité a retrouvé sa bonne dynamique dès le deuxième trimestre permettant d'atteindre un revenu mensuel récurrent [2] (MRR) de 2,8 M€ au 30 juin 2026, en croissance de +19,4% sur 12 mois. Le revenu annuel récurrent (ARR) s'élève ainsi à 33,1 M€ à fin juin 2026.

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 20,6 M€ au 1 er semestre 2026, en hausse de +14,2%. La part des revenus récurrents (souscriptions + maintenance) est en nette progression et totalise 81% du chiffre d'affaires consolidé comparé à 74% au 1 er semestre 2025.

Amélioration significative du résultat d'exploitation et du résultat net

Données en K€,

normes comptables françaises S1 2025 S1 2026 Chiffre d'affaires 18 010 20 562 Autres produits d'exploitation 2 740 3 595 Charges d'exploitation -20 191 -21 838 Dot. Aux amortissements et prov. -3 519 -3 518 Résultat d'exploitation -2 960 -1 199 Résultats financiers -613 -5 Résultat exceptionnel -191 -201 Impôts 666 498 Résultat net -3 098 -907

Dans un contexte de reprise des investissements consacrés à l'enrichissement de la suite logicielle, au développement channel et à l'accélération commerciale auprès des grands comptes, le résultat d'exploitation enregistre une nette amélioration au 1 er semestre 2026, à -1,2 M€ contre -3,0 M€ au 1 er semestre 2025, grâce à stricte discipline financière.

La progression des charges d'exploitation se limite ainsi à 1,6 M€ sur le semestre (pour une croissance de 2,6 M€ du chiffre d'affaires) principalement sous l'effet de la hausse des charges de personnel (+ 8,5%) liée au renforcement des équipes (+11 ETP) dans l'innovation-produits avec notamment l'intégration de Malizen depuis novembre 2025 ainsi que les fonctions commerciales et supports. Les autres charges d'exploitation progressent de seulement +5,3%.

Le résultat financier ressort proche de l'équilibre, avec une charge d'intérêts de -0,2 M€, compensée par un gain de change de +0,2 M€.

Après prise en compte d'un résultat exceptionnel de -0,2 M€ et d'un produit d'impôt de +0,5 M€ lié au Crédit Impôt Recherche (CIR), le résultat du 1 er semestre 2026 s'établit à -0,9 M€ contre -3,1 M€ au 1 er semestre 2025.

Free cash-flow positif dès le 1 er semestre et structure financière solide renforcée post clôture

Sur le semestre, le cash-flow opérationnel s'élève à +4,0 M€ (contre +1,4 M€ au 1 er semestre 2025) porté par une marge brute d'autofinancement de +2,3 M€ et une réduction du besoin en fonds de roulement de 1,8 M€. Après prise en compte de 3,8 M€ d'investissements en R&D le free cash-flow [3] ressort positif à +0,2 M€ (contre -1,5 M€ au 1 er semestre 2025), confirmant la transformation progressive du modèle vers une croissance autofinancée.

Au 30 juin 2026, WALLIX dispose d'une trésorerie brute de 12,5 M€ comparée à 12,1 M€ au 31 décembre 2025. Les dettes financières brutes restent stables à 8,0 M€ (8,2 M€ au 31 décembre 2025), dont 5,0 M€ d'obligations convertibles, pour des capitaux propres de 10,0 M€ (contre 10,7 M€ au 31 décembre 2025).

Renforcement de la structure financière et capitalistique

En juillet 2026, WALLIX a sécurisé un financement non dilutif de 25 M€, pouvant être porté à 65 M€, sous conditions, dont 16 M€ d'une maturité de plus de six ans et 9 M€ amortissable sur six ans, allongeant ainsi la maturité de la dette du Groupe. Ce financement reflète à la fois la maturité du modèle économique de WALLIX, la confiance de ses partenaires historiques BNP Paribas et Société Générale, ainsi que sa capacité à attirer de nouveaux prêteurs de premier plan, notamment LCL et la Caisse d'Épargne Île-de-France, et les fonds de dettes Socadif et Sienna.

Par ailleurs, la conversion de l'emprunt obligataire Nextstage AM en août 2026 se traduit par un renforcement des capitaux propres du Groupe de 5,0 M€, une réduction de l'endettement financier de même ampleur et une diminution des frais financiers.

Ces opérations renforcent ainsi la structure financière de WALLIX et lui confèrent la flexibilité nécessaire pour accompagner sa stratégie de croissance, organique comme externe, et poursuivre la construction d'une plateforme européenne souveraine dans la cybersécurité.

Un profil souverain au cœur des opportunités de croissance

Fort d'une structure financière renforcée, WALLIX poursuit sa stratégie de développement autour de trois leviers : l'enrichissement de sa plateforme WALLIX One, la pénétration du segment des grands comptes et la consolidation du marché européen.

Avec sa plateforme unifiée, WALLIX dispose d'une architecture lui permettant d'étendre progressivement son offre au-delà du PAM vers les marchés de l'IAM et des identités non humaines, tout en répondant aux enjeux liés aux agents d'IA. L'acquisition de Malizen et l'intégration prochaine de capacités d'UEBA (User and Entity Behavior Analytics) renforcent cette trajectoire, avec pour ambition d'intégrer progressivement de nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle.

En parallèle, WALLIX accélère son accès aux grands comptes en s'appuyant sur un écosystème renforcé de partenaires stratégiques. L'entrée récente de Deloitte Allemagne au sein du programme WALLIX Global GSI Alliances constitue une nouvelle étape dans cette dynamique, en renforçant la présence du Groupe auprès des grandes organisations industrielles, des opérateurs d'infrastructures critiques et du secteur public en Allemagne et plus largement dans la région DACH. Le développement de ces alliances permettra à WALLIX d'élargir son accès aux organisations de premier plan et de proposer, avec ses partenaires, des solutions européennes de confiance répondant à leurs exigences croissantes de cybersécurité, de conformité et de maîtrise de leurs données et infrastructures.

Cette dynamique s'inscrit dans un environnement européen marqué par le renforcement des exigences de cybersécurité et de souveraineté numérique. La multiplication des cyberattaques visant les administrations et les infrastructures critiques, conjuguée à la montée en puissance des réglementations européennes, renforce en effet les enjeux de maîtrise des identités, des accès et des privilèges.

En France, cette orientation s'est traduite notamment par le Pacte Numérique et IA, signé en septembre 2026, entre l'Etat et la filière française, représentée notamment par Hexatrust, afin d'accélérer le déploiement de solutions souveraines au sein de l'Etat dans les domaines stratégiques de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle et du cloud. Par ailleurs, la feuille de route 2026-2027, publiée en avril 2026, a fixé aux ministères 40 actions prioritaires pour renforcer la sécurité de leurs systèmes d'information ; près de 40 % d'entre elles portent sur la maîtrise des identités, des accès et des privilèges, cœur de l'expertise de WALLIX.

WALLIX est déjà pleinement engagé dans cette évolution. Avec plus de 20 ans d'expertise auprès du secteur public et un positionnement souverain établi, le Groupe contribue directement à la mise en œuvre de cette feuille de route à travers son guide opérationnel « De la sécurité numérique à l'usage de l'État », destiné à accompagner les ministères dans la sécurisation de leurs systèmes d'information. Parmi ces priorités figure notamment la généralisation de l'authentification multifacteur (MFA) pour l'ensemble des administrateurs de systèmes d'information de l'État. WALLIX a déjà répondu à cet enjeu en concevant une solution MFA pour un ministère régalien confronté à des besoins d'accès sensibles au quotidien.

Confirmation des objectifs d'hyper croissance rentable

Ces différents leviers confortent les perspectives de croissance à moyen terme de WALLIX, portées à la fois par la dynamique structurelle du marché de la cybersécurité, le renforcement des exigences de souveraineté numérique et la capacité du Groupe à élargir son offre et accélérer son déploiement auprès des grands comptes. Pour 2026, compte tenu de la solide performance enregistrée au premier semestre et de la bonne dynamique observée au troisième trimestre, WALLIX confirme ses objectifs annuels d'hyper croissance de ses revenus récurrents associé à un résultat d'exploitation et un free cash-flow positifs sur l'ensemble de l'exercice.

(Les comptes sont disponibles en annexes du document PDF)

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026, le 22 octobre 2026

A PROPOS DE WALLIX

WALLIX (Euronext : ALLIX, coté depuis 2015) est un éditeur européen de cybersécurité des identités et des accès, leader dans la gestion des accès privilégiés (PAM), qui aide les organisations à renforcer leur sécurité et leur souveraineté numérique. Ancrée dans les valeurs européennes de sécurité et de liberté, et reconnue pour l'excellence technologique de sa plateforme WALLIX One par les plus grandes sociétés d'analyse, WALLIX soutient plus de 4 000 organisations à travers le monde. WALLIX protège les identités, les accès et les privilèges dans les environnements IT et OT afin de permettre aux organisations d'évoluer en toute confiance dans un monde numérique plus sécurisé.

www.WALLIX.com | info@wallix.com

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Relations Presse – Déborah Schwartz

06 27 09 05 73 / dschwartz@actus.fr

[1] Les comptes semestriels consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 8 octobre 2026. Les comptes ont fait l'objet d'un examen limité par les Commissaires aux comptes et le rapport financier sera publié au plus tard le 31 octobre 2026.

[2] MRR : chiffre d'affaires récurrent mensuel de juin 2026, basé sur les contrats en vigueur à la date de clôture (indicateur non normé).

[3] Free cash-flow = cash-flow opérationnel - CAPEX