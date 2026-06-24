Wall Street vue hésitante, la "tech" concentre l'attention avant Micron

par Augustin Turpin

Wall Street est attendue hésitante et les Bourses européennes sont en ordre dispersé à mi-séance mercredi, les marchés mondiaux tentant un rebond dans un contexte encore marqué par les incertitudes sur la pérennité de l'accord Iran-USA et les craintes inflationnistes, alors que les investisseurs cherchent des indices sur la trajectoire des valeurs technologiques.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street quasi stable (-0,03%) pour le Dow Jones .DJI , en hausse de 0,16% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,47% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,16% à 8.353,95 points vers 10h53 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI recule de 1,02% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE monte de 0,05%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 est en baisse de 0,26%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,02% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,03%.

Dans l'attente de clarifications sur les termes de l'accord entre les États-Unis et l'Iran après des déclarations contradictoires des deux parties, l'attention des investisseurs se concentre sur la publication des résultats trimestriels de Micron Technology MU.O , qui font office de test pour l'ensemble du secteur des semi-conducteurs.

Le regain d'inquiétudes quant aux fortes dépenses en intelligence artificielle (IA) des entreprises, financées par la dette, ont entraîné mardi une vague de ventes sur les valeurs technologiques et des puces, dans un contexte de prises de bénéfice et d'anticipations d'un virage "hawkish" de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Micron, dont la valeur de l'action s'est envolée de 268% sur l'année, entraînée par un vaste rallye technologique, doit annoncer ses résultats vers 20h00 GMT, à la clôture de la Bourse de New York, offrant plus d'indications sur les perspectives du secteur des puces mémoire et de l'IA.

"Nous aurons tous les yeux rivés sur Micron, car cette société est représentative de ce que nous avons observé lors de cette remontée. Je pense que les investisseurs vont obtenir les résultats trimestriels exceptionnels qu'ils attendent, mais je ne m'attends pas à ce que l'action continue de grimper", selon Jay Woods, stratège chez Freedom Capital Markets.

"Son cours a baissé après six de ses huit dernières publications de résultats, alors même que Micron a annoncé des résultats exceptionnels."

Sur le front des banques centrales, les opérateurs renforcent leurs paris sur une deuxième hausse des taux de la Fed d'ici la fin décembre, alors qu'ils tablaient auparavant sur une seule hausse de 25 points de base, le nouveau président de l'institution Kevin Warsh ayant souligné la nécessité de juguler l'inflation.

Les chiffres de l'indice des prix de la consommation personnelle, l'indicateur d'inflation privilégié par la Fed, pourraient apporter jeudi plus d'indices sur l'orientation de la politique monétaire américaine. Les économistes tablent sur une hausse de 4,1%, soit plus du double de l'objectif fixé par la banque centrale.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET nL8N42W0MR

Dans l'attente de la publication et rebondissant après les fortes pertes la veille, les actions des semi-conducteurs rebondissent avant la cloche, Micron et Sandisk SNDK.O progessant de 3,8% et 3,5% respectivement.

VALEURS EN EUROPE

Rheinmetall RHMG.DE plonge de 17,4% après l'annulation par le ministère allemand de la Défense d'un programme de frégates F126, les commandes étant désormais confiées à TKMS TKMS.DE , qui bondit de 11,5%.

CHANGES

D'après les stratèges de Scotiabank, le dollar devrait reculer car les anticipations d’au moins une hausse des taux de la Réserve fédérale cette année, qui ont soutenu la devise, sont exagérées, d’autant plus que les cours du pétrole sont en baisse.

"Le dollar continue également de bénéficier d’une importante 'prime de risque' en raison des inquiétudes persistantes liées à la géopolitique, et plus particulièrement au conflit entre les États-Unis et l’Iran", ont-ils déclaré.

Le billet vert gagne 0,26% face à un panier de devises de référence .DXY tandis que l'euro perd 0,35% à 1,1341 dollar EUR= .

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR recule de 1,0 point de base (pb) à 4,4830%, tandis que le deux ans US2YT=RR abandonne 0,1 à 4,1990%.

En Europe, le Bund allemand à dix ans DE10YT=RR perd 0,8 pb à 2,9087% et le deux ans DE10YT=RR gagne 0,4 pb à 2,5790%.

PÉTROLE

Le Brent LCOc1 recule de 1,91% à 75,61 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 de 1,86% à 71,85 dollars, creusant leurs pertes semestrielles et s'échangeant autour de leur plus bas niveau en quatre mois, sur fond d'espoirs d'un déblocage du détroit d'Hormuz.

"Même si l'on observe les premiers signes encourageants d'une reprise de l'activité des pétroliers, le marché anticipe un scénario plus large, à savoir le retour du pétrole iranien sur le marché mondial et la normalisation de la situation dans le détroit d'Ormuz", précise Tim Waterer, analyste chez KCM Trade.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 24 JUIN:

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)