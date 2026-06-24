(Actualisé avec FedEx, Newmont, Barrick Mining, Cerebras Systems, Alphabet)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,15% pour le Dow Jones

.DJI , contre une hausse de 0,15% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,59% pour le Nasdaq .IXIC :

* FEDEX FDX.N - Le groupe américain de messagerie chute de 7% avant la cloche, au lendemain de résultats trimestriels qui ont révélé une érosion de sa marge opérationnelle, semant le doute quant au bien-fondé de la scission de son unité de transport par camion réalisée plus tôt ce mois-ci.

* Les MINEURS D'OR reculent en avant-Bourse dans le sillage de la baisse du cours du lingot, sous pression entre raffermissement du dollar et anticipations d'une hausse des taux d'intérêt. NEWMONT NEM.N et BARRICK MINING B.N perdent 1,9% et environ 1,0% respectivement, tandis que l'or au comptant

WAU= abandonne 1,1% à 4.069,81 dollars l'once.

* CEREBRAS SYSTEMS CBRS.O - L'action du concepteur de puces chute de 10,9% en avant-Bourse après avoir annoncé la veille prévoir une marge bénéficiaire annuelle inférieure à celles de ses concurrents, à l'occasion de la publication de ses premiers résultats en tant que société cotée.

* QUALCOMM QCOM.O est en pourparlers pour fournir des services de conception de puces au groupe chinois ByteDance, propriétaire de TikTok, ont indiqué quatre sources au fait du dossier, alors que le géant technologique américain cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis du marché des smartphones, sa principale source de revenus.

* ELI LILLY LLY.N - L'orforglipron d'Eli Lilly, médicament destiné au traitement du diabète de type 2 et de l'obésité, pourrait être commercialisé en Chine dès la fin de cette année, a déclaré à Reuters un dirigeant du laboratoire pharmaceutique américain.

La société biopharmaceutique chinoise Abbisko Cayman

2256.HK a par ailleurs annoncé mercredi que sa filiale basée à Shanghai, Abbisko Therapeutics, avait conclu un accord stratégique de collaboration en matière de recherche et de licence avec le laboratoire pharmaceutique américain.

* PROLOGIS PLD.N a déclaré mercredi que le promoteur immobilier spécialisé dans les entrepôts Segro SGRO.L avait rejeté son offre publique d'achat entièrement en actions d'un montant de 12,6 milliards de livres sterling (14,64 milliards d'euros), tout en exhortant les actionnaires à faire pression sur le conseil d'administration de la société britannique pour qu'il entame des négociations avec l'entreprise américaine de logistique.

* ALPHABET GOOGL.O - L'action du géant technologique a progressé de 1,0% mardi après la cloche, S&P Global ayant déclaré que la maison-mère de Google rejoindrait son indice Dow Jones Industrial Average, remplaçant le groupe de communications VERIZON VZ.N .

(Rédigé par Coralie Lamarque et Augustin Turpin)

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