Puma séduit à nouveau, Goldman Sachs vise plus haut

(Zonebourse.com) - Le titre Puma enregistre la deuxième meilleure performance du MDAX ce mercredi, soutenu par un retour des investisseurs vers les secteurs cycliques, consommation en tête, ainsi que par une note optimiste de Goldman Sachs, qui relève son objectif de cours sur l'équipementier sportif allemand.

Aux alentours de 14h30, la valeur grimpe de 3,4% au-delà de 27 euros, à comparer avec un repli de l'ordre de 0,9% pour l'indice de référence des moyennes capitalisations allemandes.

Dans une note de recherche, Goldman se montre confiant dans la capacité du groupe à accélérer sa croissance au second semestre, malgré un début d'année plus difficile.

La banque d'affaires américaine explique avoir ajusté son calendrier de prévisions pour l'exercice 2026 après la publication par Puma d'un document technique (aide-mémoire) en vue de la publication des résultats du deuxième trimestre.

Si la firme s'attend désormais à un deuxième trimestre plus faible, avec une contraction des ventes de 9,8% et une perte opérationnelle (Ebit) ajustée de 57 millions d'euros, elle maintient ses prévisions pour l'ensemble de l'année globalement inchangées.

Un creux passager bien anticipé par le marché

Elle estime en effet que le ralentissement temporaire enregistré sur la période avril/juin sera compensé par une trajectoire de reprise plus nette au cours de la seconde moitié de l'exercice.

Ce décalage des performances, combiné à une actualisation des modèles de valorisation, offre selon Goldman Sachs un potentiel de hausse d'environ 15% pour l'action par rapport à ses niveaux récents.

Si les chiffres du deuxième trimestre s'annoncent compliqués, le fait que Goldman Sachs publie cette note permet de purger les mauvaises nouvelles à l'avance : le marché intègre le scénario d'un trimestre difficile, mais se focalise sur le rebond programmé du second semestre.

Goldman renouvelle d'ailleurs sa recommandation d'achat sur le titre, avec une cible rehaussée de 31 à 33 euros.

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