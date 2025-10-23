Wall Street vue en légère baisse, l'Europe avance entre résultats et craintes géopolitiques

Les traders travaillent sur le parquet de l'American Stock Exchange (AMEX) à la Bourse de New York (NYSE)

par Diana Mandia

Wall Street est attendue en petite baisse et les Bourses européennes progressent légèrement jeudi à mi-séance, aidées par les gains des valeurs énergétiques après l'imposition de sanctions américaines au secteur pétrolier russe, même si les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine limitent les gains.

Les investisseurs digèrent par ailleurs une nouvelle avalanche de résultats de sociétés. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en baisse de 0,06% pour le Dow Jones, de 0,04% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,09% pour le Nasdaq, au lendemain d'une séance en repli marquée par une chute de près de 10% de l'action Netflix sur fond de prévisions jugées décevantes. À Paris, le CAC 40 gagne 0,45% à 8.243,47 points vers 11h05 GMT. À Francfort, le Dax, seule exception parmi les grandes Bourses du continent, recule de 0,15% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,65%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,30%, le FTSEurofirst 300 gagne 0,30% et le Stoxx 600 prend 0,33%.

De nombreux événements invitent à la prudence ce mercredi : la guerre commerciale entre Washington et Pékin s'intensifie, la Maison blanche a imposé des sanctions inédites contre le secteur pétrolier russe face à la frustration de ne pas voir avancer le dossier ukrainien, et les valorisations élevées des actions rendent plus exigeante la lecture des résultats trimestriels publiés cette semaine.

Selon un responsable américain et trois sources au fait du dossier, l'administration américaine envisage un plan visant à limiter une multitude d'exportations de logiciels vers la Chine, une riposte aux dernières restrictions imposées par Pékin sur les exportations de terres rares, ravivant les doutes commerciaux malgré les récents signes d'apaisement entre les deux puissances.

La géopolitique occupe également le devant de la scène concernant le conflit ukrainien : dans un revirement politique majeur, le président américain Donald Trump a imposé mercredi des sanctions contre la Russie, visant en particulier sont secteur pétrolier, dans un contexte d'impasse des négociations de paix et après l'annulation d'une réunion prévue à Budapest entre Donald Trump et Vladimir Poutine.

Les sanctions américaines contre deux compagnies pétrolières russes suscitent des craintes quant à l'approvisionnement et font ainsi grimper les prix du pétrole brut de plus de 5%, ce qui soutient les actions des entreprises énergétiques européennes telles que TotalEnergies (+2,2%), Eni (+2,7%), Shell (+3,3%) et BP (+3,6%). Le compartiment sectoriel du Stoxx prend pour sa part 2,77%.

Les publications financières sont également sous le feu des projecteurs des deux côtés de l'Atlantique. Si les résultats ou les perspectives des mégacapitalisations ont été accueillis avec une certaine froideur, une bonne partie des entreprises ont jusqu'à présent dépassé les estimations des analystes, ce qui peut toutefois s'avérer insuffisant, les valorisations élevées suscitant également des attentes exigeantes de la part des investisseurs.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET [L8N3W40OA]

Tesla recule de 3% en avant-Bourse, le constructeur de véhicules électriques ayant fait état mercredi d'un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations malgré un chiffre d'affaires record, affecté par la hausse des coûts et la diminution des crédits réglementaires.

Les entreprises liées à l'informatique quantique telles que IONQ et Rigetti Computing progressent d'environ 15% en avant-Bourse alors que le Wall Street Journal a rapporté que l'administration américaine était en pourparlers avec plusieurs groupes du secteur afin d'acquérir des participations en échange d'un financement fédéral.

VALEURS EN EUROPE

Le groupe de luxe Kering grimpe de 10,6%, en tête du CAC 40, après avoir fait état d'une baisse moins marquée que prévu de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, notamment pour sa marque phare Gucci, qui connaît d'importantes difficultés.

En revanche, le fabricant français de logiciels Dassault Systèmes recule fortement (-15,34%) après avoir abaissé ses prévisions de chiffre d’affaires annuel.

Sodexo, qui a prévu un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires en 2026 en raison de difficultés dans ses activités aux États-Unis, plonge de 6,95%.

Carrefour recule de 2,9% après l'annonce par le distributeur français d'une croissance plus faible que prévu de ses ventes à périmètre constant au troisième trimestre. Ailleurs en Europe, Volvo Cars s'envole de 33% alors que que le constructeur automobile a publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu, l'accélération des réductions de coûts ayant compensé les effets des droits de douane et d'une concurrence accrue.

Le fabricant finlandais d'équipements de télécommunications Nokia a fait état jeudi d'un bénéfice nettement supérieur aux attentes au troisième trimestre et prend 8,6%.

TAUX Les rendements obligataires augmentent légèrement dans la zone euro, après l'atténuation de la récente fuite vers les valeurs refuges, même si les investisseurs suivent de près l'évolution commerciale et géopolitique.

Le rendement du Bund allemand à dix ans prend 1,8 point de base à 2,5785%. Le deux ans gagne 1,2 point de base à 1,9285%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans progresse de 2,5 points de base à 3,3750%.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans prend 3,8 points de base à 3,9913%, tandis que celui de l'obligation à deux ans gagne 2,3 points de base à 3,4675%.

CHANGES

Le dollar s'apprécie face à la plupart des autres devises, en particulier le yen japonais, alors que les traders attendent la publication retardée des données sur l'inflation à la consommation aux États-Unis vendredi et digèrent la guerre commerciale sino-américaine. Le billet vert gagne 0,21% face à un panier de devises de référence. L'euro perd pour sa part 0,17% à 1,1590 dollar.

PÉTROLE

Le marché pétrolier réagit fortement aux sanctions américaines contre le secteur pétrolier russe.

Le Brent prend 5,05% à 65,75 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 5,42% à 61,67 dollars.

Selon Ole Hansen, analyste chez Saxo Bank, les sanctions de la Maison blanche signifient que les raffineries chinoises et indiennes, principaux acheteurs de pétrole russe, devront trouver d'autres fournisseurs pour éviter d'être exclues du système bancaire occidental.

MÉTAUX

Les cours de l'or augmentent jeudi, les sanctions de Washington contre la Russie et les éventuelles nouvelles restrictions américaines à l'exportation vers la Chine ayant accru les risques géopolitiques.

Le cours au comptant de l'or prend 0,65% à 4.117,29 dollars l'once à 11h05 GMT.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 23 OCTOBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

EZ 14h00 Confiance des consommateurs octobre -15,0 -14,9

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)