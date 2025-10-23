 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 243,00
+0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Valeo: Objectifs 2025 confirmés, des alternatives à Nexperia
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 18:37

Une enseigne Valeo

Une enseigne Valeo

Valeo a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires stable au troisième trimestre, reflet notamment d'effets de changes négatifs liés à la hausse de l'euro, et confirmé ses objectifs 2025.

L'équipementier automobile, spécialiste des aides à la conduite et des systèmes d'hybridation, a réalisé sur les trois derniers mois un chiffre d'affaires de 4,997 milliards d'euros, en hausse de 0,6%. A périmètre et changes constants, il ressort en croissance de 3,5%.

Le groupe a fait état d'une surperformance en Europe, d'une réduction de sa sous-performance en Chine grâce à des gains de part de marché auprès des constructeurs chinois, et d'une sous-performance en Amérique du Nord imputable à des reports de mise en production.

Valeo a également indiqué qu'il était toujours livré en composants électroniques par Nexperia, le fabricant de semi-conducteurs au coeur d'une dispute entre les Pays-Bas et la Chine.

"Nous sommes en contact permanent avec les équipes de Nexperia et nous sommes livrés aujourd'hui dans les différentes parties du monde", a déclaré le directeur financier de Valeo, Edouard de Pirey, au cours d'une téléconférence de presse, en réponse à une question sur ce nouveau risque d'approvisionnement pour le secteur automobile.

"Avec l'ensemble de ces livraisons, nous sommes sécurisés pour les prochaines semaines. Et aujourd'hui, nous avons déjà approuvé en interne des alternatives pour plus de 95% des volumes de Nexperia", a-t-il ajouté.

(Reportage Gilles Guillaume et Mathias de Rozario, édité par Kate Entringer)

Résultats d'entreprise
