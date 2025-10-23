Bolloré: CA -24% au T3 avec le repli des cours pétroliers

Le logo de Bolloré Logistics à Montoir-de-Bretagne

Bolloré a fait état d'une baisse organique de 24% de son chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 630 millions d'euros, affecté par le repli des cours pétroliers et une diminution des volumes.

Le chiffre d'affaires de Bolloré Energy, la principale unité du groupe, ressort à 1,87 milliard d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, en baisse de 10% en organique, le groupe citant dans un communiqué "un contexte général de baisse des cours, malgré des volumes vendus globalement en hausse, soutenus par l’activité négoce".

