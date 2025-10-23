 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 244,00
+0,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Légère hausse à la Bourse de Paris, avec quelques surprises
information fournie par AFP 23/10/2025 à 18:43

Jeudi, le CAC 40 a pris 0,23%, soit un gain de 18,91 points, pour s'établir à 8.225,78 points ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Jeudi, le CAC 40 a pris 0,23%, soit un gain de 18,91 points, pour s'établir à 8.225,78 points ( AFP / Dimitar DILKOFF )

La Bourse de Paris a terminé en petite hausse jeudi, après une séance classique de résultats d'entreprises avec quelques surprises.

L'indice vedette de la place parisienne a pris 0,23%, soit un gain de 18,91 points, pour s'établir à 8.225,78 points.

"C'est une séance plutôt classique malgré quelques mouvements vifs et quelques surprises" du côté des résultats et de la réaction des investisseurs, a commenté Grégoire Kounowski, conseiller en investissement pour Norman K.

- Kering , envolée surprise -

Au tableau des bons points, le titre du groupe de luxe Kering s'est envolé de 8,71% à 344,95 euros, prenant la tête du CAC 40 au lendemain de la publication de ses ventes au troisième trimestre. Si celles-ci sont en baisse de 10% à 3,4 milliards d'euros, elles se sont inscrites au-dessus des attentes du marché.

La hausse du titre "est un peu surprenante car la publication n'est pas très bonne, moins pire qu'attendu mais pas très bonne", a jugé M. Kounowski, interrogé par l'AFP.

"Les valeurs du luxe sont le reflet d'un marché où les investisseurs vont sur le secteur où il y a le plus d'argent à faire à court terme", a-t-il poursuivi, notant, pour Kering, "une prime au nouveau patron". Luca de Meo, est arrivé en septembre au poste de directeur général avec pour mission de redresser le groupe, très endetté.

"Il fait des choses, apure le bilan", avec la vente de la division beauté à L'Oréal pour 4 milliards d'euros, annoncée dans la nuit de dimanche à lundi. Mais pour l'analyste, le groupe "n'a pas réglé les problèmes de sa marque phare Gucci", dont les ventes s'amoindrissent.

- Série de cartons rouges -

Parmi la série des cartons rouges, on trouve l'éditeur français de logiciels Dassault Systèmes qui a chuté de 12,98% à 26,21 euros après avoir revu en baisse ses objectifs pour 2025 à cause d'une croissance moins rapide qu'espéré.

Mauvaise note également pour le groupe franco-italien de semi-conducteurs STMicroelectronics dont le titre a fondu de 14,12% à 21,89 euros, sanctionné après un bénéfice net en chute de 32,3% au 3e trimestre.

"On est de retour à la case départ", juge l'analyste de Norman K, alors que l'action est au plus bas depuis un mois et demi.

- TotalEnergies suit le pétrole -

Les cours du pétrole brut s'envolent, propulsés par l'annonce de sanctions américaines contre les groupes pétroliers russes Rosneft et Lukoil, susceptibles de limiter l'offre sur le marché pétrolier. Le prix du baril d'or noir gagnait plus de 5% après la clôture de la place parisienne.

L'action de TotalEnergies a suivi le mouvement, prenant 2,02% à 54,10 euros.

"Il y a une prime géopolitique qui se remet sur un secteur qui en avait besoin", a indiqué Gregoire Kounowski.

Euronext CAC40

Valeurs associées

EURONEXT
127,1000 EUR Euronext Paris +1,52%
KERING
344,9500 EUR Euronext Paris +8,71%
L'OREAL
375,2500 EUR Euronext Paris +1,05%
STMICROELECTRONICS
21,900 EUR MIL -14,12%
TOTALENERGIES
54,1000 EUR Euronext Paris +2,02%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • nexity (Crédit: Crédit Nexity - Cobe Jol / credit Nexity)
    Nexity réaffirme ses objectifs annuels
    information fournie par AOF 23.10.2025 18:40 

    (AOF) - Le promoteur immobilier Nexity a enregistré un chiffre d'affaires 9 mois de 1,932 milliard d'euros, en baisse de 20%. Le chiffre d’affaires hors activités cédées a reculé de 17% à 1,93 milliard d'euros. La baisse est principalement due à la chute de 88% ... Lire la suite

  • Une enseigne Valeo
    Valeo: Objectifs 2025 confirmés, des alternatives à Nexperia
    information fournie par Reuters 23.10.2025 18:37 

    Valeo a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires stable au troisième trimestre, reflet notamment d'effets de changes négatifs liés à la hausse de l'euro, et confirmé ses objectifs 2025. L'équipementier automobile, spécialiste des aides à la conduite et des systèmes ... Lire la suite

  • Le logo de Bolloré Logistics à Montoir-de-Bretagne
    Bolloré: CA -24% au T3 avec le repli des cours pétroliers
    information fournie par Reuters 23.10.2025 18:29 

    Bolloré a fait état d'une baisse organique de 24% de son chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 630 millions d'euros, affecté par le repli des cours pétroliers et une diminution des volumes. Le chiffre d'affaires de Bolloré Energy, la principale unité du ... Lire la suite

  • accor (Crédit: L. Grassin / )
    Accor confirme ses perspectives pour l'exercice 2025
    information fournie par Zonebourse 23.10.2025 18:26 

    Le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 1 369 millions d'euros pour le troisième trimestre 2025, en croissance de 0,1% à taux de change constant par rapport au troisième trimestre 2024. Cette augmentation se décline en une baisse de 1,1% à taux de change ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank