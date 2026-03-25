Wall Street vue en hausse, l'Europe rebondit aussi, espoirs d'une fin imminente de la guerre en Iran

* Wall Street pourrait prendre jusqu'à près de 1% à l'ouverture

* Le CAC 40 avance de 1,45% et le Stoxx 600 de 1,43% à mi-séance

* Une proposition américaine suscite l'espoir d'un cessez-le-feu au Moyen-Orient

* Les prix du pétrole chutent de plus de 5%

par Claude Chendjou

Wall Street est attendue en hausse mercredi à l'ouverture et les Bourses européennes sont également dans le vert, les marchés actions étant portés par l'espoir d'une fin proche de la guerre en Iran au regard des dernières déclarations du président américain Donald Trump.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,73% pour le Dow Jones .DJI , de 0,65% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,83% pour le Nasdaq .IXIC .

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 1,45% à 7.855,92 points vers 13h00 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 1,50% et à Londres, le FTSE .FTSE prend 1,11%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 progresse de 1,27% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E de 1,36%. Le Stoxx 600 .STOXX prend 1,43%, soutenu notamment par les secteurs de la banque .SX7P (+1,94%) et des nouvelles technologies .SX8P (+1,63%).

Donald Trump a assuré mardi que les Etats-Unis parlaient avec "les bonnes personnes" en Iran afin de parvenir à un accord. Une source a confirmé que Washington avait transmis à Téhéran un "plan de paix" en 15 points.

Les investisseurs veulent ainsi croire que les Etats-Unis cherchent un cessez-le-feu avec l'Iran, malgré les démentis persistants de Téhéran.

Sur les marchés financiers, les cours du pétrole reculent nettement, de plus de 5%, tandis que les indices de la volatilité à Wall Street et sur l'EuroStoxx 50 .VIX refluent respectivement de plus de 7% et de près de 3%.

"L'ambiance est positive", souligne Amélie Derambure, gestionnaire multi-actifs chez Amundi.

"Le marché anticipe actuellement des pourparlers de paix ou un cessez-le-feu", a-t-elle ajouté.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET nL8N40D194

Arm Holdings ARM.O bondit mercredi de près de 12% avant l'ouverture du marché à la faveur de l'annonce de prévisions de revenus annuels de plusieurs milliards de dollars pour sa nouvelle puce d'intelligence artificielle (IA) destinée aux centres de données.

Dans son sillage, les autres fabricants de semi-conducteurs, comme Intel

INTC.O , Marvell Technology MRVL.O et Nvidia NVDA.O gagnent de 1,3% à 3,8%.

VALEURS EN EUROPE

Air Liquide AIRP.PA monte de près de 2% après avoir déclaré prévoir d'allouer des volumes d'hélium provenant d'autres régions du monde alors qu'une pénurie d'hélium à court terme est attendue en raison du conflit au Moyen-Orient.

Orange ORAN.PA perd 1,16% après avoir annoncé des négociations exclusives avec le fonds Verdoso en vue d'un projet de cession de Globecast, son activité de services médias.

Carrefour CARR.PA avance de près de 1% après avoir déclaré être pleinement engagé dans le développement de ses activités en Belgique, le journal bruxellois L'Echo ayant rapporté que le fonds d'investissement allemand Aurelius était intéressé par le rachat de la filiale belge du distributeur français. Le secteur de la distribution en Europe .SXRP (+1,22%) est par ailleurs bien orienté.

Asos ASOS.L grimpe de 12,97%, le site de vente en ligne ayant fait état d'une hausse de près de 50% de son bénéfice de base ajusté au premier semestre.

Banca Monte dei Paschi di Siena BMPS.MI gagne 3,77% après avoir annoncé que son conseil d'administration avait choisi Fabrizio Palermo comme candidat au poste d'administrateur délégué. Celui-ci sera en lice avec Luigi Lovaglio pour prendre la tête de la troisième banque italienne.

TAUX

Les rendements obligataires souverains en zone euro reculent mercredi sur fond d'espoir d'un cessez-le-feu au Moyen-Orient.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR cède 4,5 points de base, à 2,9698% et le deux ans DE2YT=RR 1,7 pb, à 2,626%.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR perd 5,2 points de base, à 4,3401%, tandis que le deux ans US2YT=RR abandonne 5,7 pb, à 3,877%

CHANGES

Le dollar .DXY est presque inchangé (-0,09%) face à un panier de devises internationales, certains cambistes restant prudents quant à la possibilité d'une désescalade imminente dans la guerre en Iran.

L'euro EUR= recule de 0,10%, à 1,1596 dollar, alors que le moral des entrepreneurs allemands s'est dégradé en mars, les entreprises se montrant plus pessimistes quant à l'avenir, selon une enquête de l'institut Ifo.

Par ailleurs, le marché analyse la portée des dernières déclarations de Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), qui a prévenu que l'institution de Francfort, pourrait devoir resserrer sa politique monétaire même en cas d'inflation "pas trop persistante".

La livre sterling GBP= s'échange à 1,3394 dollar, pratiquement stable (-0,11%), alors que l'inflation britannique s'est maintenue à 3% sur un an en février.

Le bitcoin BTC= monte de près de 2%, à 71.392 dollars, dans un contexte d'appétit pour le risque.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli mercredi après des informations selon lesquelles les États-Unis auraient envoyé à l'Iran une proposition en 15 points visant à mettre fin à la guerre.

Le Brent reflue de 4,51% à 99,8 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 4,30% à 88,35 dollars CLc1 .

OR

Les cours de l'or ont grimpé de plus de 2% mercredi, la baisse des prix du pétrole ayant atténué un peu les craintes sur l'inflation et freiné les paris concernant un éventuel relèvement taux directeurs.

L'or au comptant XAU= s'affiche à 4.582,18 dollars l'once en matinée, alors qu'il avait atteint un plus bas de quatre mois à 4.097,99 dollars lundi.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 25 MARS

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augsutin Turpin)