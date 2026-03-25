L'Europe dans le vert à l'issue d'une séance entre espoirs et doutes au Moyen-Orient

Le quartier financier et d'affaires de La Défense près de Paris

par Claude Chendjou

Les Bourses européennes ont terminé dans le vert mercredi et Wall Street était également en ‌hausse à mi-parcours dans une séance marquée par d'importantes variations au gré des doutes et des espoirs des investisseurs sur l'évolution du conflit en cours au Moyen-Orient alors que les responsables iraniens ont soufflé le chaud et ​le froid sur ce dossier.

À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 1,33% à 7.846,55 points, après avoir grimpé en séance jusqu'à 7.887,14 points et touché un point bas à 7.792,37 points. Le Footsie britannique a avancé de 1,42% et le Dax allemand a progressé de 1,34%.

L'indice EuroStoxx 50 a gagné 1,01%, le FTSEurofirst 300 1,25% et le Stoxx 600 1,28%.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow ​Jones avance de 0,82%, le Standard & Poor's 500 de 0,75% et le Nasdaq de 1,03%, alors que la plupart des grands secteurs du S&P restent dans le vert mais avec des gains amoindris comparativement aux premiers échanges.

Un haut responsable iranien a déclaré mercredi en fin de journée que ​Téhéran examinait encore une proposition américaine visant à mettre fin à la guerre dans le Golfe, malgré une ⁠première réaction "négative".

Cela suggère que l'Iran n'a pas, à ce stade, rejeté formellement la proposition américaine en 15 points transmise par Islamabad pour des discussions qui pourraient se tenir au Pakistan ou en Turquie.

Mais ‌les dernières déclarations iraniennes ont suffi à tempérer l'enthousiasme de la matinée sur une fin proche du conflit, effaçant une partie des gains initiaux enregistrés par les marchés actions, tandis que les indices de la volatilité à Wall Street et sur l'EuroStoxx 50 étaient désormais proches de l'équilibre et non plus en forte baisse.

Parallèlement, au 26e jour ​du conflit, Tsahal a annoncé des bombardements contre des infrastructures à travers Téhéran, ‌tandis que les Gardiens de la révolution iranienne ont lancé de nouvelles attaques contre plusieurs cibles en Israël.

Dans une note Vanda Research indique que les ⁠tensions au Moyen-Orient ont commencé à modifier le comportement des investisseurs particuliers, qui ont choisi de se retirer du marché, dans un contexte d'incertitudes.

"Globalement, la tendance observée depuis début mars est celle d'un recul progressif de la participation des particuliers, parallèlement à un désendettement systématique et à des achats modestes de la part des investisseurs ayant uniquement une position longue et de la part des fonds spéculatifs", écrit le cabinet d'études.

VALEURS EN EUROPE

Air ⁠Liquide a pris 0,97% après avoir déclaré ‌vouloir réallouer ses volumes d'hélium depuis d'autres régions du monde alors qu'une pénurie dans le secteur à court terme est attendue en raison du conflit au Moyen-Orient.

Orange a fini ⁠pratiquement stable après avoir annoncé des négociations exclusives avec le fonds Verdoso en vue d'un projet de cession de Globecast, son activité de services médias.

Carrefour, qui a réaffirmé être pleinement engagé sur le marché belge en ‌réaction à une information de presse, a avancé de 0,52%, profitant également de la bonne tenue du compartiment de la distribution en Europe (+1,22%).

Asos a grimpé de 12,97%, le site de vente ⁠en ligne ayant fait état d'une hausse de près de 50% de son bénéfice de base ajusté au premier semestre.

Banca Monte dei Paschi di ⁠Siena a gagné 3,31% après avoir annoncé que son ‌conseil d'administration avait choisi Fabrizio Palermo, désormais en lice avec Luigi Lovaglio pour le poste d'administrateur délégué de la troisième banque italienne.

LES INDICATEURS DU JOUR

Le moral des entrepreneurs allemands s'est dégradé mois que prévu en mars, ​avec un indice à 86,4, contre 88,4 en février, montre une enquête de l'institut Ifo.

L'inflation des prix à la consommation ‌en Grande-Bretagne s'est établie à 3% sur un an en février, son niveau le plus bas depuis mars 2025, montrent les données officielles.

CHANGES

Le dollar, actif refuge, s'affermit désormais en raison d'un regain de scepticisme quant à une désescalade dans le conflit au ​Moyen-Orient. Le billet vert prenait 0,13% face à un panier de devises de référence à l'approche de la clôture des Bourses en Europe.

L'euro reculait de 0,40%, à 1,1562 dollar, après avoir grappillé en séance 0,10%.

La livre sterling s'échangeait à 1,3362 dollar, en repli de 0,36%, le soutien inital né de la publication des chiffres mensuels de l'inflation britannique s'étant estompé au fil de la séance.

TAUX

Les rendements obligataires aux Etats-Unis et en ⁠Europe, qui avaient fortement reflué en début de séance, avec l'espoir d'une fin imminente de la guerre en Iran, se redressent désormais.

Celui des bons du Trésor américain à dix ans a oscillé dans une fourchette de 4,306% à 4,360% et se négociait à la clôture des Bourses en Europe à 4,326%, en baisse de 6,6 points de base.

Le rendement du Bund allemand de même échéance a fini en baisse d'environ six points de base, à 2,956%, après avoir touché en séance un point haut à 3,001% et un point bas à 2,945%.

PÉTROLE

A la clôture des Bourses en Europe, le marché pétrolier était toujours en repli, malgré le réponse initiale "non positive" de l'Iran à la proposition américaine pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

Le Brent refluait de 2,94% à 101,40 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 2,37% à 90,13 ​dollars.

A SUIVRE JEUDI:

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)