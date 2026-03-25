Défense : la France annonce une rallonge de 8,5 milliards d'euros pour l'achat de munitions d'ici 2030

La France va par ailleurs créer une plateforme d'achat en gros de munitions pour les armées françaises, ses alliés et des clients à l'export.

Des douilles d'obus. (illustration) ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

La France va commander pour 8,5 milliards d'euros de munitions supplémentaires d'ici à 2030

"L'urgence, ce sont évidemment les munitions. Nous prévoyons d'investir 8,5 milliards d'euros supplémentaires de commandes entre 2026 et 2030, qui s'ajoutent aux 16 milliards de la LPM votée 2023 . C'est indispensable. Et (...) c'est colossal", a affirmé le Premier ministre devant l'Assemblée nationale, en ouvrant un débat sans vote sur la guerre au Moyen-Orient.

La LPM mise à jour sera présentée en Conseil des ministres le 8 avril, puis inscrite la semaine du 4 mai à l'Assemblée nationale et du 1er juin au Sénat, a-t-il précisé.

Elle "aura consacré ainsi aux munitions un effort financier quatre fois plus important que la précédente ", a souligné le chef du gouvernement, qui inaugurera prochainement dans l'Essonne une nouvelle usine de production "de milliers de drones par mois".

Sébastien Lecornu a aussi annoncé la création d'une plateforme nommée "France Munitions", qui sera "un grossiste de munitions" pour répondre aux besoins des armées françaises, des pays alliés et des clients à l’export , financée à la fois "par l'Etat et par des investisseurs privés", ainsi qu'un plan de soutien à l'industrie "duale" (civile et militaire, ndlr) de 300 millions d'euros.

"Economie de guerre"

Le Premier ministre doit réunir jeudi plusieurs ministres à Matignon pour faire un point sur "l'économie de guerre".

La LPM actualisée prévoit également un "nouveau régime 'd'état d’alerte de sécurité nationale' (...) qui permettra, en cas de menaces et lorsque les circonstances l'exigent, d' adapter temporairement nos règles pour accélérer les décisions, simplifier les procédures , et lever les blocages qui ralentissent aujourd’hui la conduite de nos projets stratégiques", a-t-il affirmé. Ce régime d'application exceptionnelle du code de la défense vise, en cas de menace grave, à déroger par exemple aux normes (renforcer le périmètre de sécurité des sites sensibles; faciliter l’entreposage de munitions/carburants) voire à faciliter le déploiement des forces armées sur le territoire (accélérer la construction de camps et infrastructures logistiques supplémentaires; déroger aux règles de circulation des poids lourds pour accroître la mobilité militaire), a détaillé Matignon.

Le Premier ministre a par ailleurs estimé que les déclarations de l'Iran mardi sur la possibilité que des navires "non hostiles" puissent passer par le détroit d'Ormuz, par lequel transite en temps normal un cinquième de la production de pétrole mondial, était "peut-être un signe d’un changement de phase dans cette crise" mais qu'il fallait "rester vigilant, prudents pour ne pas dire plus, les déclarations les plus contradictoires s’enchaînant presque sans trêve depuis trois semaines".

"Nous devons tout faire pour que cette crise de circulation ne devienne pas une crise de production", a-t-il ajouté.