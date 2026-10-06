Wall Street vue en hausse avec le repli des taux et du pétrole, l'Europe également dans le vert

* Wall Street pourrait prendre jusqu'à 0,67% à l'ouverture

* Le CAC 40 avance de 0,51% et le Stoxx 600 de 0,62%

* Une solide saison de résultats attendue

* Le secteur de la santé en soutien en Europe

par Claude Chendjou

Wall Street est attendue en hausse mardi à l'ouverture et les Bourses européennes évoluent dans le vert à mi-séance dans un contexte de détente dans l'obligataire, de baisse des cours pétroliers et d'optimisme des investisseurs avant le début de la saison des résultats trimestriels.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,61% pour le Dow Jones .DJI , de 0,44% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,67% pour le Nasdaq .IXIC . Ce dernier indice a inscrit mardi en clôture un record, porté par des poids lourds comme Nvidia NVDA.O et Microsoft MSFT.O , les investisseurs continuant de miser sur l'essor de l'IA qui a propulsé les marchés boursiers vers des sommets historiques.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,51% à 7.874,38 points vers 11h30 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,69% et à Londres, le FTSE .FTSE prend 0,45%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 progresse de 0,68% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E de 0,61%. Le Stoxx 600 .STOXX avance de 0,62%, tiré en premier par le secteur de la santé .SXDP (+1,38%), tandis qu'en dehors de l'énergie .SXEP (-0,70%) tous ses grands compartiments sont dans le vert.

Les cours du pétrole, qui ont perdu environ deux dollars lundi après des informations faisant état d'une hausse des exportations de brut en provenance du Moyen-Orient et l'engagement des pays du G7 à augmenter l'offre, refluent encore mardi.

Cela soutient l'accalmie dans l'obligataire où les rendements reculent mardi après la forte hausse de la semaine précédente. Les rendements en zone euro et l'écart entre les obligations françaises et allemandes restent cependant à des niveaux élevés en raison d'une inflation galopante et d'inquiétudes budgétaires, notamment en France.

La candidate du Rassemblement national (RN) pour l'élection présidentielle 2027 en France, Marine Le Pen, a déclaré mardi qu'elle souhaitait ramener le déficit budgétaire du pays à 3% d'ici 2030. Le gouvernement prévoit pour cette année un déficit représentant 5,4% du produit intérieur brut (PIB), anticipe 5% dans son projet de loi de finances 2027, tout en gardant l'objectif de rester sous la limite européenne de 3% en 2029.

Barclays a indiqué dans une note que les marchés obligataires avaient raison de s'inquiéter de la situation en France, mais a ajouté que le niveau de tension était loin d'atteindre celui de la crise de la zone euro du début des années 2010.

"Nous ne pensons pas qu'une crise similaire à celle d'il y a 15 ans avec la Grèce et l'Union européenne soit en train de se produire", a déclaré pour sa part Christian Nolting, directeur des investissements chez Deutsche Bank Private Bank. Selon lui, la Banque centrale européenne (BCE) dispose désormais de certains mécanismes de soutien pour faire face aux épisodes de tensions sur les marchés.

Côté entreprises, la saison des résultats du troisième trimestre débute la semaine prochaine. Goldman Sachs table, au regard des prévisions, sur une croissance de 27% des bénéfices des entreprises du S&P 500, dont plus de la moitié proviendrait des sociétés bénéficiant des investissements dans l'infrastructure d'IA.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET nL8N45S0LQ

Les actions des "Magnificent Seven" progressent légèrement en avant-Bourse: Meta META.O , Tesla TSLA.O et Amazon AMZN.O gagnent chacun environ 0,60%, tandis que les valeurs du secteur des semi-conducteurs, telles qu'Intel INTC.O et Micron Technology MU.O reculent modérément.

VALEURS EN EUROPE

Schneider Electric SCHN.PA abandonne 3%, accentuant ses pertes depuis l'annonce de l'acquisition de la société de logiciels américaine PTC pour 22,6 milliards de dollars.

Le secteur pharmaceutique sur le Stoxx 600 est bien orienté avec notamment Biomérieux BIOX.PA , Eurofins Scientific EUFI.PA , Sartorius Stedim STDM.PA et DiaSorin DIAS.MI , les analystes soulignant la bonne performance des groupes américains come Charles River CRL.N et la forte dynamique du compartiment.

En outre Genmab GMAB.CO grimpe de 8,04%, à un sommet de trois ans, après la publication des résultats d'une étude sur une association de médicaments avec AbbVie ABBV.N contre le cancer du sang.

Sabadell SABE.MC monte de 2,22%, le groupe bancaire français BPCE ayant acquis une participation d'environ 7% dans la banque espagnole.

Le distributeur britannique de mode en ligne ASOS ASOS.L plonge de 14,34% après que des médias ont rapporté que des clients du groupe avaient reçu des notifications indiquant que l'entreprise avait été piratée.

Aperam APAM.AS chute de 4,46% après l'avertissement émis par le sidérurgiste sur la hausse des coûts de l'énergie qui devrait peser sur son bénéfice d'environ 20 millions d'euros par trimestre.

TAUX

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR cède trois points de base, à 3,4613%, et son équivalent français FR10YT=RR chute de 10,9 points, à 4,7526% après la forte hausse de la semaine précédente des rendements en zone euro.

Le rendement des obligations françaises à dix ans avait atteint 4,99% vendredi, un niveau inédit depuis le début des années 2000. Son écart avec le taux allemand, qui mesure la prime exigée par les investisseurs pour prêter à la France par rapport à l'Allemagne, avait dépassé 158 points de base, le plus haut niveau depuis fin 2011. DE10FR10=RR . Cet écart s'affiche mardi à environ 127 points de base.

Ailleurs en zone euro, le rendement des obligations italiennes à dix ans

IT10YT=RR recule de 12,2 points de base, à 4,5314%, tandis que celui de l'obligation d'Etat espagnole à dix ans ES10YT=RR reflue de 7,2 points de base, alors que le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a décidé de convoquer des élections législatives anticipées pour le 29 novembre.

"Étant donné que nous prévoyons que l'économie continuera de croître à un rythme soutenu et que le ratio d'endettement continuera de baisser, nous pensons que les obligations d'Etat espagnoles continueront de bien se comporter, même si elles sont parfois touchées par des turbulences périodiques sur les marchés", a déclaré l'économiste Harry Chambers, de Capital Economics Europe.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR perd 4,2 points de base, à 5,2688%, après avoir touché dans la nuit un pic de 24 ans.

Les rendements américains ont fortement augmenté alors même que les marchés ont revu à la baisse leurs prévisions d'une hausse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) ce mois-ci, les ramenant de 71% à 22% par rapport à la semaine précédente. Cela fait suite à un rapport décevant sur l'emploi aux Etats-Unis et aux appels de banquiers centraux de patienter pour obtenir davantage de preuves avant un nouveau resserrement monétaire.

CHANGES

Le dollar .DXY recule de 0,16% face à un panier de devises internationales, après avoir progressé de 3,5% le mois dernier.

L'euro EUR= rebondit de 0,31%, à 1,1256 dollar, après être tombé lundi à son plus bas niveau depuis mai 2025, à 1,116 dollar, en raison des inquiétudes liées au niveau élevé de la dette et à l'impasse politique en France, auxquelles s'ajoute la perspective d'élections anticipées en Espagne.

Côté indicateur, les ventes au détail dans la zone euro ont rebondi en août, mais à un rythme moindre que prévu, ressortant selon les données d'Eurostat à +0,1% après une baisse de 0,6% en juillet.

La livre sterling GBP= s'échange à 1,3266 dollar, en hausse de 0,36%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli mardi alors que les exportations du Moyen-Orient et les stocks du G7 apaisent les inquiétudes concernant l'approvisionnement: le Brent reflue de 1,96% à 98,37 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) fléchit de 2,01% à 87,63 dollars CLc1 .

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Sudeshna Ghoshal à Bangalore, Stella Qiu, Tom Westbrook et Medha Singh; édité par Benoit Van Overstraeten)