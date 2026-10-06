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Organisation des JO 2036 : l'Inde et le Qatar sur les rangs
information fournie par Boursorama avec Media Services 06/10/2026 à 14:43

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Le détail des villes candidates n'a toutefois pas été dévoilé.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Sept pays ont exprimé leur souhait de se porter candidat à l'organisation des Jeux olympiques d'été de 2036, dont l'Inde, le Qatar et l'Afrique du Sud, indique mardi 6 octobre le Comité international olympique (CIO), la date limite pour déposer un dossier étant fixée à fin octobre.

L'Allemagne, la Hongrie, la Corée du Sud et la Turquie ont également un "intérêt déclaré pour accueillir les Jeux olympiques de 2036", ajoute l'instance dans son communiqué.

L'instance basée à Lausanne rappelle que le 31 octobre 2026 constitue la date limite pour déposer un dossier de candidature. Mais selon une source proche du dossier, elle ne s'attend pas à voir surgir de nouveaux prétendants dans un délai si court, au vu de la lourdeur technique des dossiers.

Le détail des villes qui se porteraient candidates n'a pas été dévoilé.

Le CIO doit désigner mi-2029 l'hôte de ces Jeux, avec une procédure différente de celle utilisée pour les JO-2030, 2032 et 2034, avait-il annoncé en juin.

Cette attribution des JO-2036 sera la première grande décision de l'ère Kirsty Coventry, élue en mars 2025 à la présidence du CIO. Elle est d'autant plus attendue qu'elle pourrait consacrer un pays qui n'a jamais accueilli les JO, comme l'Inde, ce qui serait une première depuis l'édition 2016 à Rio.

Selon le calendrier prévu, le CIO désignera en décembre 2028 un ou plusieurs "hôtes préférentiels", qui devront fournir une série de garanties, puis qui seront départagés mi-2029.

Les éditions 2030 dans les Alpes françaises, 2032 à Brisbane et 2034 dans l'Utah avaient été attribuées avec respectivement six ans, onze ans et dix ans d'avance, une variabilité due à une procédure très souple, largement confidentielle, où la session du CIO n'intervenait qu'en bout de chaîne pour entériner le choix de la commission exécutive.

Un "dialogue stratégique"

Désormais, le "dialogue continu" avec les hôtes potentiellement intéressés va se poursuivre loin des regards, mais sera suivi à compter de mars 2027 par un "dialogue stratégique" avec une première sélection de candidats, évalués de plus près et visités par la commission de futur hôte, avait détaillé en juin Kolinda Grabar-Kitarovic, présidente de cet organe permanent du CIO.

L'Inde rêve notamment d'accueillir les Jeux olympiques de 2036 pour affirmer au monde son statut de grande puissance. Dans sa lettre d'intention envoyée au CIO en octobre 2024, le comité indien avait mis en avant "l'importance croissante (du pays) sur la scène mondiale", et son statut de "seule économie majeure à n'avoir pas encore accueilli les Jeux".

Depuis son arrivée au pouvoir en 2014, Narendra Modi, le Premier ministre ultranationaliste hindou, n'a de cesse de jouer des coudes pour imposer son pays au rang des Grands de la planète, notamment face à la Chine rivale, déjà deux fois hôte des JO.

Le Qatar, riche Etat gazier, ambitionne pour sa part de devenir "le premier pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord à accueillir les Jeux olympiques", et indiquait l'an dernier avoir déjà "95% des infrastructures de sport nécessaires".

Quant à la Turquie, Istanbul avait été battue dans la course aux Jeux d'été 2020, finissant deuxième face à Tokyo.

L'Allemagne a de son côté annoncé fin septembre choisir Munich pour défendre ses chances d'organiser des JO aussi bien en 2036, 2040 ou 2044. Le pays a déjà accueilli trois éditions des Jeux olympiques, dont celle de 1936 à Berlin qui avait été utilisée à des fins de propagande par l'Allemagne nazie. Les prochains Jeux d'été se tiendront en 2028 à Los Angeles.

Sport

1 commentaire

  • 16:03

    jo en inde.....en plus si c'est modi au pouvoir , c'est comme les JO de 1936 même environnement discriminatoire avec en plus la pollution en plus , tu passes 3j dans une grande ville d'Inde c'est comme fumer 150 cigarettes..moi j'avais la gorge irrité.

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