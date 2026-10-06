(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Nvidia et Becton Dickinson)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,53% pour le Dow Jones .DJI , de 0,41% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,62% pour le Nasdaq .IXIC :

* AMD AMD.O prévoit d'augmenter considérablement son offre de puces en 2027, alors que le fabricant américain de puces s’efforce de répondre à la demande en plein essor liée à l'intelligence artificielle (IA), déclare mardi sa directrice générale, Lisa Su.

L'action prend 1,5% en avant-Bourse.

* NVIDIA NVDA.O est indiqué en légère hausse à l'ouverture après avoir clôturé sur un record la veille.

* QUALCOMM QCOM.O et ARM HOLDINGS O9Ty.F ARM.O , déjà en conflit, se sont retrouvés de nouveau lundi devant la justice dans le cadre d'une affaire qui pourrait déboucher sur le versement de dommages et intérêts colossaux.

* META PLATFORMS META.O - L'autorité britannique de régulation des communications a annoncé mardi avoir ouvert une enquête visant à déterminer si Meta Platforms avait enfreint la législation britannique en matière de sécurité en ligne en omettant d'évaluer correctement les risques posés par sa fonctionnalité "Instants" sur Instagram avant son lancement en mai.

* SECTEUR DE L'IA - OpenAI et Anthropic ont déclaré mardi au Parlement australien qu'ils seraient favorables à des lois les obligeant à signaler les violations de données commises par leurs agents d'IA alors qu'une telle décision relève actuellement de leur seule bonne volonté.

Ces propos font suite à un tollé général après que le créateur de ChatGPT a mis trois mois à informer le gouvernement australien qu'un de ses agents avait piraté le principal portail de santé du pays.

* MATTEL MAT.O - Un important actionnaire du fabricant de Barbie a exhorté le groupe à envisager une cession, affirmant que les progrès en matière de performance et de rentabilité étaient au point mort, montre une lettre consultée par Reuters.

* KKR KKR.N - La société d'investissement a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d'acquérir le gestionnaire de fonds de capital-investissement Gen II Fund Services, dans le cadre d'une opération évaluée à 5,1 milliards de dollars, dette comprise, ce qui lui permettra de se positionner sur les infrastructures au service des marchés non cotés.

* BLACKSTONE BX.N , Bain Capital et Warburg Pincus figurent parmi les investisseurs internationaux qui devraient soumettre leurs offres définitives pour la branche immobilière du groupe audiovisuel japonais Fuji Media 4676.T d'ici la fin du mois, ont rapporté à Reuters deux personnes proches du dossier.

* ABBVIE ABBV.N - Le laboratoire pharmaceutique américain et la société danoise de biotechnologie GENMAB GMAB.CO ont annoncé lundi que leur traitement combiné destiné aux patients nouvellement diagnostiqués avec un type de lymphome avait réduit le risque de progression de la maladie ou de décès lors d'une étude de phase avancée.

* CONSTELLATION ENERGY CEG.O progresse de 3% en avant-Bourse. Bloomberg News rapporte, citant des sources proches du dossier, qu'ALPHABET GOOGL.O , la maison mère de Google, est sur le point de conclure un accord pluriannuel pour acheter de l'énergie nucléaire à cette entreprise.

* CHEVERON CVX.N - Le système énergétique est aujourd'hui plus fragile qu'au début de la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran, tandis que le seuil minimal du prix du pétrole augmente progressivement", déclare mardi Mike Wirth, directeur général de Chevron, alors que les réserves de sécurité pour l'approvisionnement en pétrole et en carburant s'amenuisent.

* PINTEREST PINS.N a annoncé lundi avoir nommé James Dibbo, cadre chez Amazon, au poste de directeur financier, à compter du 26 octobre.

* FRESHWORKS FRSH.O progresse de 4,3% en avant-Bourse, la société de développement de logiciels devant remplacer BIOLIFE SOLUTIONS BLFS.O dans l'indice S&P SmallCap 600, à compter de jeudi.

* BECTON DICKINSON BDX.N - Le groupe spécialisé dans les technologies médicales prévoit d'investir 19 milliards de dollars (16,88 milliards d'euros) aux États-Unis sur plusieurs années, dont 3 milliards pour développer sa production nationale, dans le cadre d'un accord conclu avec le gouvernement visant à renforcer l'approvisionnement en produits médicaux essentiels.

* NIKE NKE.N recule d'environ 1% en avant-Bourse, Berenberg ayant abaissé sa recommandation sur le titre de "acheter" à "vendre" et réduit son objectif de cours de 49 dollars à 27,50 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)

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