Wall Street vue en baisse avant la Fed, la prudence domine en Europe

Le CAC 40 perd 0,34%, le Stoxx 600 est inchangé

Le moral des entrepreneurs allemands stable en janvier

L'or franchit la barre des 5.000 dollars

par Diana Mandia

Wall Street est attendue en baisse et les Bourses européennes se montrent prudentes lundi à mi-séance, avant une série de résultats d'entreprises clés et la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en baisse de 0,24% pour le Dow Jones .DJI , de 0,17% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,34% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,34% à 8.114,97 points vers 11h31 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,19% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,07%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,17%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 grappille 0,02% et le Stoxx 600 .STOXX est inchangé.

Les investisseurs restent prudents après les turbulences provoquées par les menaces douanières brandies à l'encontre de l'Europe par le président américain Donald Trump au sujet du Groenland, tandis que la première réunion de la Fed cette année, qui se tiendra dans un contexte de doutes sur l'indépendance de la banque centrale, ajoute à l'attentisme.

Si la Maison blanche a pour l'instant retiré sa menace, les investisseurs débattent des implications à long terme du fait que le commerce mondial devienne une monnaie d'échange dans la politique étrangère de Washington.

Du côté de la politique monétaire, la décision de la Fed sur les taux, prévue mercredi, ne devrait pas réserver trop de surprises, mais l'institution attire tous les regards à l'approche de la fin du mandat de son président Jerome Powell, envers lequel la Maison blanche ne cache pas son animosité.

"L'attention se portera sur la nomination imminente par le président Trump du nouveau président de la Fed, les données à venir et la capacité de cette personne à convaincre le reste du comité de procéder à de nouvelles baisses (de taux)", écrivent lundi les économistes d'ING dans une note.

"Après quatre baisses de taux directeur en 2024 et trois en 2025, le FOMC aborde 2026 en situation d'attente...Sans menace récessionniste et avec une inflation trop élevée, la Fed n'a pas d'urgence à agir", soulignent pour leur part les analystes d'Oddo BHF.

Une avalanche de résultats d'entreprises de premier ordre, tant en Europe qu'aux États-Unis, devrait par ailleurs animer la semaine. Le géant du luxe LVMH publiera ses chiffres annuels mercredi, tandis que Tesla et Apple le feront mercredi et jeudi respectivement.

La séance est plutôt calme sur le front des indicateurs macroéconomiques.

Le moral des entrepreneurs allemands est resté stable en janvier, selon une enquête de l'institut Ifo publiée lundi, ce qui montre que la première économie de la zone euro a démarré la nouvelle année sans élan, d'après le président du cabinet, Clemens Fuest.

VALEURS EN EUROPE

A Paris, l'action Danone DANO.PA recule de 3,82%, le groupe agroalimentaire français ayant élargi vendredi son rappel de laits infantiles sur certains marchés ciblés, suivant ainsi les décisions similaires prises par Nestlé et Lactalis.

Fnac Darty FNAC.PA grimpe de plus de 16% après avoir reçu une offre publique d'achat de la part d'EP Group, société contrôlée par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.

La compagnie aérienne à bas coût Ryanair RYA.I , qui a relevé sa prévision de croissance des tarifs, recule toutefois de 3,2%, les analystes de Citi notant que les résultats trimestriels du groupe avaient déçu les attentes élevées.

TAUX

Les rendements des obligations de la zone euro baissent légèrement lundi avec le recul des tensions commerciales et géopolitiques qui les avaient fait grimper la semaine dernière.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR cède 3 points de base à 2,8730%. Le deux ans DE10YT=RR recule de 2,3 points de base à 2,1072%.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR perd 3,4 points de base à 4,2054%, tandis que celui de l'obligation à deux ans US2YT=RR affiche abandonne près de 2 à 3,5857%.

CHANGES

Le yen JPY= se renforce de 1,3% lundi pour atteindre 153,60 pour un dollar alors que la monnaie nipponne fait de nouveau l'objet de rumeurs d'intervention.

Le dollar cède 0,49% face à un panier de devises de référence .DXY , tandis que l'euro gagne 0,23% à 1,1853 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole progressent légèrement lundi après avoir grimpé de plus de 2% lors de la séance précédente avec la perturbation de la production aux États-Unis et les tensions liées à l'Iran.

Le Brent LCOc1 prend 0,14% à 65,97 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 grappille 0,08% à 61,11 dollars.

MÉTAUX

L'or XAU= a dépassé lundi pour la première fois les 5.000 dollars l'once, dans un contexte de ruée vers les valeurs refuges et de faiblesse du dollar.

(Rédigé par Diana Mandiá)