Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,19% pour le Dow Jones .DJI , de 0,24% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,45% pour le Nasda .IXIC :

* MERCK MRK.N n'est plus en discussions pour racheter le spécialiste des médicaments contre le cancer Revolution Medicines RVMD.O , a rapporté dimanche le Wall Street Journal.

* BAKER HUGHES BKR.O a publié dimanche une hausse de 11% de son bénéfice ajusté au quatrième trimestre, la demande pour ses équipements et services liés à la technologie gazière ayant largement compensé la faiblesse de ses activités dans le domaine des services et équipements pétroliers.

* USA RARE EARTH USAR.O - L'administration Trump va prendre une participation de 10% dans USA Rare Earth dans le cadre d'un programme d'investissement de 1,6 milliard de dollars en dette et en capitaux propres visant à aider l'entreprise à développer une mine et une usine d'aimants sur le territoire américain, ont déclaré à Reuters deux sources proches de l'affaire.

L'accord et un investissement privé distinct de 1 milliard de dollars devrait être dévoilés lundi.

* EXXON MOBIL XOM.N - La filiale XTO Energy du géant pétrolier recherche des acquéreurs pour certains de ses actifs situés dans le bassin d'Eagle Ford, dans le sud du Texas, a confirmé un porte-parole d'Exxon à Reuters.

