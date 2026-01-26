 Aller au contenu principal
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 11:18

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,19% pour le Dow Jones .DJI , de 0,24% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,45% pour le Nasda .IXIC :

* MERCK MRK.N n'est plus en discussions pour racheter le spécialiste des médicaments contre le cancer Revolution Medicines RVMD.O , a rapporté dimanche le Wall Street Journal.

* BAKER HUGHES BKR.O a publié dimanche une hausse de 11% de son bénéfice ajusté au quatrième trimestre, la demande pour ses équipements et services liés à la technologie gazière ayant largement compensé la faiblesse de ses activités dans le domaine des services et équipements pétroliers.

* USA RARE EARTH USAR.O - L'administration Trump va prendre une participation de 10% dans USA Rare Earth dans le cadre d'un programme d'investissement de 1,6 milliard de dollars en dette et en capitaux propres visant à aider l'entreprise à développer une mine et une usine d'aimants sur le territoire américain, ont déclaré à Reuters deux sources proches de l'affaire.

L'accord et un investissement privé distinct de 1 milliard de dollars devrait être dévoilés lundi.

* EXXON MOBIL XOM.N - La filiale XTO Energy du géant pétrolier recherche des acquéreurs pour certains de ses actifs situés dans le bassin d'Eagle Ford, dans le sud du Texas, a confirmé un porte-parole d'Exxon à Reuters.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
53,9200 USD NASDAQ -0,99%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 098,71 Pts Index Ex -0,58%
EXXON MOBIL
134,950 USD NYSE +0,97%
Gaz naturel
5,28 USD NYMEX 0,00%
MERCK
108,170 USD NYSE -0,92%
NASDAQ Composite
23 501,24 Pts Index Ex +0,28%
Pétrole Brent
66,03 USD Ice Europ -0,39%
Pétrole WTI
61,19 USD Ice Europ -0,16%
REVOLUTION MEDIC
117,6500 USD NASDAQ -0,98%
S&P 500 INDEX
6 915,61 Pts CBOE +0,03%
USA RARE EARTH RG-A
24,7700 USD NASDAQ +9,07%
