Wall Street vue dans le désordre, l'Europe à un pic d'une semaine

On aperçoit une plaque « Wall Street » sur l'étal d'un vendeur ambulant devant la Bourse de New York (NYSE), à New York.

par Claude Chendjou

Wall Street est attendue en ordre dispersé mardi avec le coup d'envoi des résultats des grandes banques américaines, tandis que les Bourses européennes ‌profitent à la mi-séance d'un regain d'appétit pour le risque avec le reflux des cours pétroliers et des rendements obligataires, permettant au Stoxx 600 de toucher un pic d'une semaine.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,27% pour le Dow Jones, mais une ​baisse de 0,08% pour le Standard & Poor's 500 et un repli de 0,53% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance déjà en ordre dispersé.

Les investisseurs analysent avant l'ouverture de la Bourse de New York les comptes financiers des banques américaines comme Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup et JPMorgan, qui ont donné le coup d'envoi de la saison de résultats du troisième trimestre.

À Paris, le CAC 40, riche en valeurs du luxe, grignote 0,13% à 7.842,55 points vers 10h50 GMT, malgré les résultats jugés décevants de LVMH. À Francfort, le Dax avance de 0,36% et à Londres, le FTSE prend de 0,62%, ​surperformant le reste des places européennes grâce au secteur financier.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,41% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro est pratiquement stable. Le Stoxx 600 avance de 0,36%, après avoir touché en séance son plus haut niveau depuis le 6 octobre, à 640,11 points, sur fond de repli des prix de l'énergie et des rendements obligataires souverains.

Les prix du pétrole reculent alors ​que les opérateurs évaluent les risques d'approvisionnement suite aux attaques contre l'Arabie saoudite et examinent la perspective de livraisons supplémentaires de diesel en provenance de ⁠la Russie.

Les rendements des obligations de la zone euro baissent, tout comme ceux des bons du Trésor américain. Cette baisse est liée au recul des valeurs technologiques, après des informations selon lesquelles le groupe chinois ChangXin Memory Technologies (CXMT) est en mesure de bousculer le ‌secteur des puces mémoire, ce qui entraîné des flux de capitaux vers les obligations d'Etat, considérés comme des actifs sûrs.

Malgré ce nouveau rebond des marchés actions, le sentiment demeure fragile comme en témoigne la très faible variation des indices de la volatilité sur l'EuroStoxx 50 et à Wall Street.

La récente remontée des prix du pétrole et les tensions sur le marché obligataire dans le monde ont pesé sur les actions européennes ces dernières semaines, alimentant les craintes d'une inflation ​élevée dans le bloc communautaire, très dépendant des importations d'énergie.

"Les actions européennes sont prises en étau entre la résilience ‌des bénéfices des entreprises et la hausse des coûts d'emprunt", observe Lauren Hyslop, gestionnaire de portefeuille chez Mattioli Woods.

Sur le plan sectoriel en Europe, la chimie, en tête des indices, progresse de 2,13%, tandis ⁠que le compartiment bancaire avance de 0,50%

"Les banques aiment en général des taux et des rendements plus élevés. Elles peuvent ainsi exiger une rémunération plus élevée sur les nouveaux prêts et améliorer leurs marges d'intérêt. C'est la raison pour laquelle elles ont soutenu la hausse du Stoxx 600 ces dernières années", explique Lauren Hyslop.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

JPMorgan recule de 2,7% en avant-Bourse, affecté par le ralentissement de son activité de banque d'investissement, ce qui suscite des inquiétudes quant à la croissance future.

Wells Fargo perd 2,4% dans les échanges en avant-Bourse, dans le sillage de JPMorgan, malgré l'annonce par ⁠la banque d'une hausse de son bénéfice au troisième trimestre.

Morgan ‌Stanley abandonne 0,7% en avant-Bourse.

VALEURS EN EUROPE

Les fabricants européens de puces STMicroelectronics, Soitec et Infineon reculent de 1,71% à 2,70%, tandis que ASML abandonne près de 2%, dans le sillage d'une vente massive des valeurs technologiques dans le monde ⁠après des informations sur les progrès technologiques rapides de CXMT. Cela a alimenté les craintes que la Chine ne réduise rapidement l'écart technologique avec ses concurrents occidentaux. Le compartiment européen de la "tech" cède 1%.

Dans le compartiment du luxe, en repli de 1,13%, LVMH perd 1,41%, le groupe français ayant fait état ‌de ventes inférieures aux attentes au titre du troisième trimestre sur fond de détérioration de la confiance des consommateurs en Chine, ce qui a pesé sur la demande pour ses marques Louis Vuitton et Dior.

Les titres Hermès, Kering et Richemont sont également dans ⁠le rouge, cédant respectivement 2,32%, 1,80% et 1,02%.

Publicis, qui a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année après une croissance organique trimestrielle supérieure aux attentes, monte de 1,13%.

Givaudan bondit de 8,34%, les ventes ⁠organiques du fabricant suisse de parfums et d'arômes ayant dépassé les attentes ‌au troisième trimestre.

Nokia reflue de 2,95% après que le fabricant finlandais d'équipements de télécommunications a décidé de céder son activité Enterprise Campus Edge au groupe de capital-investissement Aurelius.

BP progresse de 1,41% après avoir annoncé prévoir une marge de raffinage plus élevée au troisième trimestre.

TAUX

Le rendement du Bund allemand à ​dix ans cède 4,4 points de base, à 3,4316%, tandis que la maturité à deux ans abandonne 3,4 points, à 3,0844%, les inquiétudes liées au secteur technologique incitant ‌les investisseurs à se replier sur des actifs sûrs. Cet afflux vers les actifs refuge fait monter le prix des obligations et parallèlement chuter les rendements.

Dans le reste de l'Europe, le rendement souverain français à dix ans recule de 7,5 points de base, à 4,823%, tandis que son équivalent italien fléchit de six points, à 4,521%. Le rendement ​des bons du Trésor américain à dix ans perd cinq points de base, à 5,1937%, tandis que le deux ans s'affiche à 4,77%, en repli de 2,1 points de base.

La détente dans l'obligataire demeure toutefois fragile après la vague de ventes de fin septembre et début octobre, qui a poussé le rendement du Bund à dix ans à 3,65%, son plus haut niveau depuis 2009.

CHANGES

Le dollar américain cède 0,26% face à un panier de devises internationales, revenant d'un pic de 18 mois, alors que le billet vert est sous la pression du recul des prix du pétrole. La hausse des ⁠cours de l'énergie soutient en général le dollar au détriment des devises des pays importateurs de pétrole.

Les investisseurs se concentrent par ailleurs désormais sur la trajectoire des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) et parient sur le maintien des tensions au Moyen-Orient jusqu'aux élections de mi-mandat aux Etats-Unis, prévues le 3 novembre.

L'euro, tombé lundi à un creux de 17 mois, se redresse mardi, prenant 0,27%, à 1,1184 dollar, malgré la hausse des prix du gaz, un élément clé de l'inflation dans le bloc monétaire. Le cours du contrat à terme sur le gaz naturel néerlandais a atteint 86,30 euros/MWh, le niveau le plus élevé depuis décembre 2022.. La monnaie unique résiste également aux inquiétudes concernant les perspectives budgétaires de la France.

La livre sterling s'échange à 1,3241 dollar, en hausse de 0,26%

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli mardi, les opérateurs évaluant les risques d'approvisionnement liés aux attaques contre l'Arabie saoudite tout en considérant la perspective d'une hausse des livraisons de diesel en provenance de la Russie.

Le Brent reflue de 1,89% à 104,67 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 1,95% à 91,92 dollars.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 13 OCTOBRE

(Rédigé par Claude Chendjou; ​avec la contribution d'Avinash P à Bangalore, Johann M Cherian; édité par Benoit Van Overstraeten)