Wall Street: vers un début 2025 sur les chapeaux de roues

(CercleFinance.com) - Les futures sur le S&P500 (+0,8%) et le Nasdaq-100 (+1%) augurent d'un démarrage sur les chapeaux de roues pour 2025, après une année 2024 réussie pour les grands indices de Wall Street (+12,9% sur le Dow Jones, +23,3% sur le S&P500, +28,6% sur le Nasdaq Composite).



'Depuis deux ans, la frénésie de l'IA est le principal élément moteur de la croissance du marché américain', mettait en avant XTB fin décembre, pointant l'envolée d'actions telles que Nvidia, Alphabet, Microsoft, Amazon et Tesla l'année dernière.



'Si l'IA répond aux attentes et les entreprises commencent à gagner encore plus grâce à elle, des valorisations aussi élevées sont justifiées. Mais, si l'avenir s'avère plus compliqué, les actions sont alors tout simplement chères', prévenait cette fintech.



Les niveaux élevés de valorisation, atteints au terme de deux années de hausses supérieures à 20% pour le S&P500, amènent les opérateurs à s'interroger sur une prolongation de cette dynamique au cours de l'année qui commence.



'Les rendements de l'indice S&P500 pourraient être décevants l'année prochaine, même si le marché des actions américain affiche de bonnes performances dans son ensemble', prévenait ainsi Neuberger Berman au cours du mois dernier.



'Nous prévoyons toujours que le S&P500 finira 2025 à 7.000, et ce, même si nous pensons que la politique de la Fed sera un peu moins accommodante que ce que nous avions prévu avant la dernière réunion du FOMC', indiquait pour sa part Capital Economics.



En attendant l'indice PMI manufacturier américain pour décembre, à paraitre peu après la cloche, les opérateurs ont pris connaissance des inscriptions aux allocations chômage qui ont reculé de 9.000 la semaine dernière aux Etats-Unis, pour s'établir à 211.000.





