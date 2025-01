Wall Street: un rebond modeste en perspective information fournie par Cercle Finance • 03/01/2025 à 15:00









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en rebond modeste, à en croire les futures sur le S&P500 (+0,3%) et le Nasdaq 100 (+0,4%), au lendemain d'une première séance de l'année qui a vu les investisseurs opter finalement pour une certaine prudence.



'Le marché boursier est encore très hésitant en ce début d'année. Et c'est normal. Les signaux contraires s'accumulent', constate ainsi Christopher Dembik, senior investment adviser chez Pictet Asset Management.



Soulignant que la capitalisation boursière de Wall Street a augmenté de 7110 milliards de dollars en 2024, le professionnel juge 'légitime qu'après un tel succès les investisseurs s'interrogent sur la capacité de Wall Street à poursuivre sur sa lancée'.



'Nous restons toujours convaincus que les actions sont porteuses mais on ne peut pas exclure une phase de correction, certainement nécessaire pour avoir de nouveaux points d'entrée intéressants', poursuit-il.



'Après une année 2024 exceptionnelle, nous prévoyons une nouvelle année solide pour les actions américaines en 2025, grâce à l'enthousiasme continu pour l'IA et l'exceptionnalisme américain', estime pour sa part Diana Iovanel, chez Capital Economics.



Attendu une demi-heure après la cloche, l'indice ISM manufacturier des Etats-Unis viendra corroborer ou au contraire contredire l'indice PMI de la veille qui, annoncé en léger repli à 49,4, illustrait une légère contraction du secteur en décembre.



Du côté des valeurs, Canaccord Genuity réaffirme sa recommandation 'achat' sur Tesla avec un objectif de cours remonté de 298 à 404 dollars, en dépit de l'annonce récente, par le constructeur de voitures électriques, de livraisons plus faibles que prévu.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.