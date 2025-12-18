Medline plonge un jour après des débuts en fanfare sur le Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 décembre - ** Les actions de la société de fournitures médicales Medline MDLN.O sont en baisse de 3,7 % à 39,50 $ avant la mise sur le marché, au lendemain d'un démarrage en fanfare sur le Nasdaq

** L'action a fait un bond de 41 % mercredi; elle a ouvert à 35 $ contre 29 $ pour l'introduction en bourse, ce qui donne à la société une valeur d'environ 46 milliards de dollars dans le cadre de la plus importante introduction en bourse aux États-Unis depuis celle de Rivian RIVN.O en 2021

** MDLN a annoncé la vente d'environ 216 millions d'actions , soit plus que les 179 millions d'actions qu'elle prévoyait d'offrir, à l'extrémité supérieure de la fourchette de 26 à 30 dollars, pour un montant d'environ 6,3 milliards de dollars

** La société a déclaré qu'elle prévoyait d'utiliser le produit de la vente pour rembourser la dette du prêt à terme et racheter les participations des propriétaires antérieurs à l'introduction en bourse, selon un communiqué