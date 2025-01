Wall Street: Trump inquiète encore sur le commerce information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 15:15









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sans grande tendance mercredi matin, réagissant défavorablement à des informations selon lesquelles Donald Trump envisagerait de déclarer l'urgence économique nationale afin d'activer de nouveaux droits de douane.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais oscillent tous autour de l'équilibre, annonçant une ouverture relativement indécise.



D'après CNN, le président élu aurait l'intention d'instaurer une urgence économique nationale en vue de mettre en place rapidement son programme de tarifs douaniers universels visant à réduire le déficit commercial du pays.



Selon la chaîne d'information en continu, Trump souhaiterait avoir recours à l''International Emergency Economic Powers Act' (IEEPA), un dispositif qui autorise le président à mettre en place des sanctions économiques après avoir déclaré une urgence nationale.



Ces informations ravivent, sur les marchés, les craintes liées à l'impact potentiellement inflationniste de la politique prévue par la nouvelle administration américaine.



Durant son premier mandat, l'homme d'affaires new-yorkais avait initié une guerre commerciale avec Pékin, en imposant des droits de douane sur des centaines de milliards de dollars de produits chinois.



'Malgré la signature d'un accord partiel en 2020, les tensions n'ont jamais vraiment diminué', rappelle François Pascal, le directeur de la gestion diversifiée chez Mandarine.



'Sous un second mandat, le président élu pourrait renforcer cette approche, ciblant non seulement les biens manufacturés mais également les technologies critiques comme les semi-conducteurs', souligne le professionnel.



Ce regain de tension occulte l'annonce, par le cabinet ADP, d'un nombre de créations de postes inférieurs aux attentes dans le secteur privé en décembre, un essoufflement qui pourrait conduire la Fed à opter pour davantage de baisses de taux que prévu cette année.



Le secteur privé n'a créé que 122.000 emplois le mois dernier, alors que le consensus visait autour de 130.000 créations de postes.



Mais les inscriptions hebdomadaire au chômage sont, elles, reparties à la baisse la semaine passée pour s'établir à 201.000, contre 211.000 la semaine précédente, ce qui montre que le marché du travail reste solide.



A la prudence liée au commerce s'ajoute celle qui précède la publication, prévue en début d'après-midi, du compte-rendu de la dernière de la Fed, qui pourrait fournir un éclairage sur l'évolution des taux d'intérêt en 2025.



Les propos de Donald Trump défavorisent les obligations souveraines: à plus de 4,70%, le rendement du papier à dix ans revient à des plus hauts depuis le mois d'avril dernier.



Sur le marché des devises, l'euro repart en forte baisse face au dollar et revient vers 1,0305.



Le marché pétrolier reste orienté à la hausse en attendant la parution, dans le courant de la matinée, des stocks de brut aux Etats-Unis. Le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend ainsi 0,3% à près de 74,5 dollars.



A noter que les les marchés boursiers américains seront fermés demain pour la journée de deuil national prononcée en l'honneur de l'ancien président Jimmy Carter, décédé le 29 décembre à l'âge de 100 ans.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.