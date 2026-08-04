Wall Street termine sur de nouveaux records

* - Le Dow Jones .DJI gagne 1,71%

* - Le S&P 500 .SPX gagne 1,79%

* - Le Nasdaq .IXIC a gagne 2,59%

Le S&P 500 et le Dow Jones ont clôturé mardi à des niveaux records, portés par les derniers résultats publiés par des entreprises liées à l'IA, tandis que les cours du pétrole et les rendements des bons du Trésor ont reculé dans l'espoir d'un accord mettant fin à la guerre en Iran.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,71%, ou 907,47 points, à 54.085,88 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 136,02 points, soit 1,79%, à 7.736,52 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a bondi de son côté de 671,10 points, soit 2,59%, à 26.584,993 points.

La baisse d'environ 5% des cours du pétrole a soutenu les actions, après qu’un responsable qatari a déclaré que les efforts visant à trouver une solution diplomatique au conflit entre les États-Unis et l'Iran progressaient, tandis que le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a indiqué qu’un accord avec Téhéran visant à rouvrir le détroit d’Ormuz pourrait être conclu dans les deux prochains jours.

La chute des cours du pétrole a également fait reculer les anticipations d’une hausse des taux de la Réserve fédérale lors de sa réunion de septembre, passant de 67,2 % à 56,9 % par rapport à la séance précédente, selon le CME FedWatch, ce qui a contribué à un recul des rendements des bons du Trésor américain.

"Je ne perçois pas la moindre once de scepticisme chez les investisseurs, que ce soit sur le pétrole, les taux d’intérêt ou les actions”, a déclaré Jack Ablin, stratège en chef des investissements et associé fondateur chez Cresset Capital Management à Chicago.

"Les résultats trimestriels ont certes été favorables, et c’est une excellente nouvelle, mais je ne suis pas sûr qu’une poignée de résultats justifie à elle seule de nouveaux records pour l’indice S&P", a-t-il ajouté.

Côté valeurs, Palantir Technologies PLTR.O a bondi de près de 30% et a enregistré sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis février 2024, après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel.

Caterpillar CAT.N , considéré comme un baromètre de l’économie industrielle mondiale, a gagné plus de 6% après avoir revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires annuel, le développement des centres de données dédiés à l’IA ayant stimulé la demande pour ses équipements de production d’électricité et de construction.

La progression de Caterpillar a constitué le principal moteur de la hausse de l’indice Dow Jones Industrial Average, contribuant à plus de 300 points à la hausse de l'indice.

Les investisseurs ont suivi de près les résultats des entreprises liées à l’IA au cours de cette saison des résultats, à la recherche de signes indiquant que les dépenses massives dans ce secteur seront justifiées.

(Rédigé par Chuck Mikolajczak, version française Tangi Salaün)