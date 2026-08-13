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Wall Street termine en hausse, record en clôture pour le S&P
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 22:17
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* Le Dow Jones gagne 0,13%, le S&P-500 0,65% et le Nasdaq 0,81%

La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, avec un S&P-500 record, porté par la hausse de Sandisk et d'autres valeurs technologiques, alors que la hausse modérée des prix à la production a conforté les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale ne relèverait pas ses taux d'intérêt lors de sa réunion de septembre.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,13%, ou 69,72 points, à 53.839,99 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 50,49 points, soit 0,65%, à 7.798,99 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 214,54 points, soit 0,81%, à 26.803,025 points.

Le S&P 500 affiche une hausse d'environ 14% en 2026, tandis que le Nasdaq a progressé d'environ 15%.

Les prévisions optimistes publiées ces dernières semaines par des entreprises telles que Microsoft MSFT.O et Amazon

AMZN.O ont apaisé les inquiétudes des investisseurs concernant les dépenses massives consacrées aux centres de données dédiés à l'IA.

"Le boom technologique porté par les résultats liés à l'IA se poursuit", a commenté Jay Hatfield, directeur général d'Infrastructure Capital Advisors à New York. "Il s'agit d'un boom des bénéfices, pas d'une bulle spéculative", a-t-il estimé.

Les investisseurs ont été confortés par la publication de chiffres modérés de l'inflation au mois de juillet, ce qui a conforté les perspectives d'un maintien des taux d'intérêt de la Fed à leur niveau actuel.

Les opérateurs tablent sur une probabilité de 63% que la banque centrale garde ses taux inchangés lors de sa réunion du mois prochain, selon l'outil FedWatch du CME.

Du côté des valeurs, les fabricants de puces mémoire Sandisk

SNDK.O (+13,6%) et Micron Technology MU.O (+4,2%) ont bondi, suivis notamment par Meta Platforms META.O (+2,8%).

A l'inverse, Cisco Systems CSCO.O a chuté de 8,4%, les prévisions de chiffre d'affaires optimistes du fabricant d'équipements réseau n'ayant pas suffi à contenter les investisseurs, dont les attentes étaient élevées.

(Rédigé par Noel Randewich à San Francisco, version française Tangi Salaün)

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