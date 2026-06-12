Wall Street termine en hausse, porté par SpaceX et l'espoir d'un accord au M-O

La Bourse de New York a fini en légère ‌hausse vendredi après l'introduction historique de SpaceX, alors que l'Iran et les Etats-Unis semblaient se rapprocher pour mettre ​fin à leur conflit.

L'indice Dow Jones a gagné 0,70%, ou 353,51 points, à 51.202,26 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 37,16 points, soit 0,50% à 7.431,46 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 79,18 ​points, soit 0,31% à 25.888,844 points.

Les Etats-Unis et l'Iran ont déclaré vendredi être proches d'un accord pour mettre fin à leur conflit entamé le 28 ​février, un haut responsable américain avançant qu'un texte satisfaisant ⁠les deux parties avait été rédigé.

Les plus hautes institutions iraniennes se réunissaient pour discuter du projet d'accord, ‌selon le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

Les marchés observaient de près l'introduction en bourse de SpaceX qui a grimpé de 20%, faisant de l'entreprise d'Elon Musk une des ​plus grosses capitalisations boursières aux Etats-Unis.

Le titre ‌évoluait entre des hausses de 15% à 30% pour finalement atteindre à la ⁠clôture 161 dollars, en hausse de 20% par rapport à un prix d'introduction fixé jeudi soir à 135 dollars.

Les actions des sociétés du secteur spatial ont reculé vendredi. Rocket <Lab RKLB.O> a perdu 10,8% et Intuitive Machines 13,1% alors ⁠que Planet Labs cédait ‌8,8%.

Mike Dickson, responsable de la recherche et des stratégies quantitatives chez Horizon Investments à Charlotte, ⁠en Caroline du Nord, s'est dit surpris par le manque de volatilité observé jusqu'à présent chez SpaceX, compte tenu ‌de l'engouement suscité par son introduction en bourse.

"On pourrait assister à une légère hausse tout au ⁠long de la journée, car il n'y a pas de vendeurs et cela ⁠pourrait attirer quelques acheteurs supplémentaires."

Les ‌progrès dans les négociations au Moyen-Orient ont contribué à redonner confiance, a déclaré Jake Dollarhide, directeur général de Longbow ​Asset Management, à Tulsa, dans l'Oklahoma.

"Il y a toujours ‌un espoir de paix. Trump a annulé les attaques (...) Les parties tierces confirment qu'un accord de paix arrive."

Cela met de la pression sur ​les prix du pétrole et réduit les inquiétudes quant à une hausse de l'inflation et des taux d'intérêts, ajoute-t-il.

Les investisseurs seront aussi attentifs à la prochaine réunion monétaire de la Réserve fédérale (Fed) la semaine prochaine qui ⁠sera la première présidée par son nouveau président, Kevin Warsh.

Tesla, autre propriété d'Elon Musk, avançait de 1,8%.

Adobe chutait de son côté de 6,8% après le départ de son dirigeant Dan Durn.

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