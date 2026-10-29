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Wall Street termine en hausse après que la Fed laisse ses taux inchangés
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 07:07

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Wall Street, la rue où siège la Bourse de New York. (Crédits: Adobe Stock)

Wall Street, la rue où siège la Bourse de New York. (Crédits: Adobe Stock)

La Bourse de New York a fini mercredi ‌en hausse après que la Réserve fédérale Fed) a, comme attendu, laissé l'objectif de taux des "fed funds" à ​son niveau actuel choisissant ainsi de reporter toute nouvelle modification des coûts d'emprunt jusqu'après les élections de mi-mandat prévues la semaine prochaine aux Etats-Unis.

L'indice Dow Jones a gagné 0,19%, ou 97,53 points, à 52.475,10 points. Le Standard & ​Poor's 500, plus large, a pris 21,38 points, soit 0,28% à 7.743,98 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 72,04 points, ​soit 0,27% à 26.549,851 points.

"La Fed n'a pas créé ⁠de surprise", a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef des marchés chez Carson Group, à Omaha. "Tout ‌le monde s'attendait à ce qu'elle maintienne ses taux inchangés, il n'y a donc pas eu de grande surprise."

"Les acteurs du marché s'habituent de plus en plus au ​style (de Warsh)", a-t-il ajouté.

La Fed, qui a ‌laissé l'objectif de ses taux dans une fourchette de 3,75% à 4,00%, ⁠reconnaît toutefois que l'inflation "reste élevée" et laisse entendre que de nouvelles hausses de taux pourraient intervenir en fonction de l'évolution des prix.

Cette pause de la Fed intervient quelques jours seulement avant les élections de mi-mandat prévues ⁠le 3 novembre et ‌après que la banque centrale a annoncé en septembre sa première hausse de taux ⁠depuis 2023, dans un contexte de flambée des cours du pétrole en raison de la guerre au Moyen-Orient.

Selon ‌l'outil FedWatch du CME, les marchés financiers tablent désormais sur une probabilité de 87,4% d'une ⁠hausse des taux de 25 points de base lors de la prochaine ⁠réunion de la Fed en ‌décembre, contre 78,3% la veille.

Aux valeurs, le secteur lié à l'intelligence artificielle (IA) connaît un regain d'optimisme à la ​suite d'une série d'annonces des géants du secteur, la ‌dernière en date étant le bénéfice trimestriel record, multiplié par plus de sept, du fabricant de semi-conducteurs SK Hynix, qui prévoit en ​outre de distribuer environ 75 milliards de dollars à ses actionnaires cette année. Le titre a fini en hausse de 13,3%.

Dans son sillage, le fabricant de microprocesseur Micron Technology a gagné 5,9%.

Microsoft termine ⁠en hausse de 4% après la publication de ses résultats trimestriels alors qu'Alphabet a cédé plus de 7%.

(Reportage par Zhifan Liu)

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