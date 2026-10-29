Société Générale dépasse les attentes au T3 avec la reprise de la banque d'investissement

Le logo de la banque française Société Générale est visible devant le siège social de la banque, situé dans le quartier d'affaires et financier de La Défense, à Courbevoie, près de Paris.

par Augustin Turpin et Mateusz Rabiega

Société Générale a publié ‌jeudi un bénéfice net trimestriel supérieur aux attentes, le dynamisme des métiers actions ayant compensé la faiblesse persistante dans ​la négociation sur les titres à revenu fixe.

Le résultat net part du groupe (RNPG) ressort à 1,89 milliard d'euros pour la période juillet-septembre, en hausse de 24,1% sur un an et largement au-dessus des attentes des analystes, qui tablaient ​sur une moyenne de 1,62 milliard dans un consensus compilé par Société Générale.

Sur les neuf premiers mois de l'année, il grimpe de 17,3% pour ​atteindre un record sur une telle période, à 5,37 ⁠milliards d'euros.

Le produit net bancaire s'établit à 7,17 milliards d'euros, en hausse de 7,8% sur un an, ‌dépassant également les 6,82 milliards anticipés dans le consensus.

Après trois trimestres de revenus mitigés dans la banque de grande clientèle et solutions investisseurs, celle-ci affiche une croissance de 12,5%, illustrant ​ainsi l'effort de redressement, très suivi, entamé ‌par le directeur général Slawomir Krupa.

Société Générale a longtemps été pénalisée par une ⁠faible rentabilité et une base de coûts hypertrophiée.

Après des débuts difficiles, l'approche du dirigeant, basée sur la réduction des coûts, des ventes d'actifs et le renforcement de la capitalisation boursière, a obtenu l'approbation des investisseurs tout en ⁠conservant le soutien du conseil ‌d'administration, qui a renouvelé en juillet le mandat de Slawomir Krupa.

La banque rouge et ⁠noire a relevé il y a un mois son objectif de rentabilité pour 2029, à l'occasion du deuxième plan ‌stratégique présenté par Slawomir Krupa depuis sa prise de fonctions en 2023.

LES MÉTIERS ACTIONS COMPENSENT ⁠L'ACTIVITÉ FICC

La banque de grande clientèle et solutions investisseurs publie des revenus en hausse ⁠de 12,5% sur un ‌an à 2,78 milliards d'euros, portés par une hausse de 18% des activités de marché ainsi qu'un bond de ​45,9% des métiers Actions, qui atteignent un niveau record de ‌1,2 milliard d'euros.

Les activités de taux, crédit et change (FICC) affichent cependant un recul de 20,6% sur un an, que Société Générale explique ​par l'effet d'une baisse de l'activité sur les taux.

Cette performance fait écho à celle de son concurrent BNP Paribas, qui a affiché mercredi une croissance de 50% pour Equity & Primes Services mais des revenus stables ⁠pour ses activités FICC.

Société Générale enregistre par ailleurs des frais de gestion en légère hausse à 4,09 milliards d'euros, en raison des bonus versés dans la banque d'investissement, "en lien avec une forte performance des revenus dans l'ensemble de ces activités".

Boursobank, pierre angulaire de la stratégie de Slawomir Krupa, atteint plus de 9,4 millions clients à fin septembre 2026, avec une contribution au RNPG de 101 millions d'euros.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec la contribution de Mateusz ​Rabiega, édité par Benoit Van Overstraeten)