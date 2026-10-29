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STMicro vise un CA de $4,15 mds au T4 après une progression de 17,9% au T3
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 08:45

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Illustration du logo de STMicroelectronics

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STMicroelectronics a annoncé jeudi viser un ‌chiffre d'affaires net de 4,15 milliards de dollars (3,72 milliards d'euros) pour le quatrième ​trimestre de son exercice, après avoir fait état d'un chiffre d'affaires en progression annuelle de 17,9% au troisième trimestre.

Le fabricant franco-italien de puces électroniques vise également une marge ​brute de 39% sur le dernier quart de l'année, plus ou moins 200 points de base. La marge ​brute a progressé à 37,3% au troisième ⁠trimestre, contre 33,2% il y a un an.

Les analystes interrogés par LSEG tablaient ‌sur une prévision de chiffre d'affaires de 4,10 milliards de dollars pour le quatrième trimestre.

"Dans un environnement où la demande reste supérieure ​à l’offre, nous continuons d’augmenter ‌nos capacités en ligne avec la feuille de route stratégique ⁠de ST", déclare dans un communiqué Jean-Marc Chéry, président du directoire et directeur général du groupe.

Sur le troisième trimestre, le chiffre d'affaires atteint 3,76 milliards de dollars, tandis ⁠que le résultat ‌d'exploitation progresse pour s'établir à 367 millions d'euros.

STMicro, qui fabrique des ⁠puces allant des microcontrôleurs aux capteurs en passant par les semi-conducteurs de puissance ‌destinés aux voitures, aux usines et aux smartphones, a indiqué que la ⁠hausse des ventes d’équipements de communication, de périphériques informatiques et ⁠d’appareils électroniques grand public ‌avait contribué à ce résultat sur le trimestre.

La société avait déjà annoncé en juillet ​que son chiffre d’affaires du quatrième ‌trimestre dépasserait les 4 milliards de dollars. Jean-Marc Chéry a déclaré jeudi que des facteurs propres à l’entreprise, ​notamment la demande en centres de données dédiés à l’intelligence artificielle et les communications par satellites en orbite basse, contribuaient à la reprise.

Les analystes de ⁠Jefferies s'attendent à ce que la croissance de STMicro se poursuive jusqu'en 2027, le chiffre d'affaires lié aux centres de données devant pratiquement doubler d'ici l'année prochaine.

Les marges brutes devraient quant à elle connaître "une hausse plus significative vers la fin de l'année prochaine", estime le courtier.

(Rédigé par Etienne Breban, avec Nathan Vifflin et Fabrizio La ​Rocca, édité par Augustin Turpin)

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