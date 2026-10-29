STMicro vise un CA de $4,15 mds au T4 après une progression de 17,9% au T3

Illustration du logo de STMicroelectronics
STMicroelectronics a annoncé jeudi viser un chiffre d'affaires net de 4,15 milliards de dollars (3,72 milliards d'euros) pour le quatrième trimestre de son exercice, après avoir fait état d'un chiffre d'affaires en progression annuelle de 17,9% au troisième trimestre.
Le fabricant franco-italien de puces électroniques vise également une marge brute de 39% sur le dernier quart de l'année, plus ou moins 200 points de base. La marge brute a progressé à 37,3% au troisième trimestre, contre 33,2% il y a un an.
Les analystes interrogés par LSEG tablaient sur une prévision de chiffre d'affaires de 4,10 milliards de dollars pour le quatrième trimestre.
"Dans un environnement où la demande reste supérieure à l’offre, nous continuons d’augmenter nos capacités en ligne avec la feuille de route stratégique de ST", déclare dans un communiqué Jean-Marc Chéry, président du directoire et directeur général du groupe.
Sur le troisième trimestre, le chiffre d'affaires atteint 3,76 milliards de dollars, tandis que le résultat d'exploitation progresse pour s'établir à 367 millions d'euros.
STMicro, qui fabrique des puces allant des microcontrôleurs aux capteurs en passant par les semi-conducteurs de puissance destinés aux voitures, aux usines et aux smartphones, a indiqué que la hausse des ventes d’équipements de communication, de périphériques informatiques et d’appareils électroniques grand public avait contribué à ce résultat sur le trimestre.
La société avait déjà annoncé en juillet que son chiffre d’affaires du quatrième trimestre dépasserait les 4 milliards de dollars. Jean-Marc Chéry a déclaré jeudi que des facteurs propres à l’entreprise, notamment la demande en centres de données dédiés à l’intelligence artificielle et les communications par satellites en orbite basse, contribuaient à la reprise.
Les analystes de Jefferies s'attendent à ce que la croissance de STMicro se poursuive jusqu'en 2027, le chiffre d'affaires lié aux centres de données devant pratiquement doubler d'ici l'année prochaine.
Les marges brutes devraient quant à elle connaître "une hausse plus significative vers la fin de l'année prochaine", estime le courtier.
(Rédigé par Etienne Breban, avec Nathan Vifflin et Fabrizio La Rocca, édité par Augustin Turpin)
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