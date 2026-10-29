La Corée du Nord tire une dizaine de missiles balistiques vers la mer du Japon

Un écran diffuse des informations, accompagnées d’images d’archives d’un tir de missile nord-coréen, à la gare de Séoul, le 29 octobre 2026 en Corée du Sud ( AFP / Philip FONG )

La Corée du Nord a tiré une dizaine de missiles balistiques à courte portée en direction de la mer du Japon, a annoncé jeudi l'état-major sud-coréen, moins d'une semaine après que Séoul a proposé à Pyongyang des pourparlers militaires à la frontière.

L'état-major interarmées sud-coréen (JCS) a déclaré que ses forces armées "avaient détecté vers 12H30 locales (03H30 GMT) une dizaine de missiles balistiques à courte portée tirés depuis la région de Wonsan, en Corée du Nord, en direction de la mer de l'Est", en référence à cette étendue d'eau également connue sous le nom de mer du Japon.

"Nos forces armées ont renforcé leur surveillance et leur vigilance face à d'éventuels tirs supplémentaires", a-t-il ajouté dans un communiqué.

La Garde côtière du Japon a exhorté les navires à faire preuve de "vigilance".

Le ministère sud-coréen de la Défense avait dans un premier temps fait état d'"un projectile non identifié".

Ce nouvel essai intervient dans un contexte de multiplication des incidents liées à la Corée du Nord.

En septembre, trois soldats sud-coréens ont été blessés par l'explosion de deux mines nord-coréennes dans la Zone démilitarisée (DMZ) posées selon Séoul de son côté de la frontière, ce que Pyongyang a catégoriquement nié.

Une enquête conjointe menée par Séoul et l’ONU début octobre a conclu que la Corée du Nord avait posé ces mines il y a plus d’un an.

Séoul, qui a accusé Pyongyang d’une "violation manifeste de l’accord d’armistice" de 1953, a proposé la semaine dernière à son voisin des pourparlers militaires sur le tracé de la ligne de démarcation entre les deux pays, située au centre de la DMZ.

Torpille assistée par IA

La Corée du Nord avait auparavant annoncé le déploiement de nouvelles "unités de tir" le long de la frontière et la reprise des émissions de propagande sonore par hauts-parleurs vers le Sud, interrompues depuis plus d'un an.

Un poste de garde nord-coréen et des clôtures militaires situés du côté nord de la zone démilitarisée (DMZ) entre les deux Corées, visibles depuis Gimpo, en Corée du Sud, le 27 octobre 2026 ( AFP / Jung Yeon-je )

La Corée du Nord a par ailleurs annoncé avoir effectué un essai d'un "nouveau type" de torpille de précision qui utilise l'intelligence artificielle (IA) dans ses systèmes de guidage et de détection de cible.

Quelques jours plus tôt, les forces armées nord-coréennes avaient testé deux types de missiles de croisière stratégiques lancés depuis des sous-marins, selon l'agence officielle KCNA.

Et début octobre, Pyongyang a aussi annoncé avoir testé avec succès un missile hypersonique de portée intermédiaire utilisant l'IA pour pouvoir modifier sa trajectoire à basse altitude.

À l'approche du sommet de l'Apec (Coopération économique de l'Asie-Pacifique) à Shenzhen mi- novembre, les tractations pour une possible rencontre entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen, Kim Jong Un, sont par ailleurs relancées, même si les analystes restent sceptiques.

Les deux Corées restent techniquement en guerre, leur conflit de 1950-1953 s'étant achevé par un armistice et non par un traité de paix.