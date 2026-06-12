Wall Street termine en hausse alors que l'entrée en bourse de SpaceX fait la une

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les détails du marché après la clôture, ajoute le cours de clôture de SpaceX)

* SpaceX bondit après son introduction en bourse

* Les valeurs spatiales reculent après avoir progressé avant l'entrée en bourse de SpaceX

* Adobe recule après le départ de son directeur financier Dan Durn

* Indices: le Dow Jones en hausse de 0,7%, le S&P 500 en hausse de 0,5%, le Nasdaq en hausse de 0,3%

par Caroline Valetkevitch et Johann M Cherian

Les actions américaines ont terminé en hausse vendredi, les investisseurs gardant espoir d'un accord de paix entre l'Iran et les États-Unis et les actions de SpaceX ayant bondi lors de leur entrée en bourse , ce qui en fait la plus grande introduction en bourse de l'histoire de Wall Street. Les États-Unis et l'Iran ont laissé entendre qu'un accord visant à mettre fin à leur conflit était proche, un haut responsable de l'administration américaine ayant déclaré qu'un projet de proposition avait été élaboré et était apprécié par les deux parties. Le président américain Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises depuis la mi-mars qu'un accord avec l'Iran pour mettre fin au conflit était proche. Les acteurs du marché ont suivi de près les actions de SpaceX, la société d'Elon Musk SPCX.O , qui ont commencé à être négociées sur le Nasdaq vendredi. Le titre a clôturé en hausse de 19,2% à 160,95 dollars, bien au-dessus du prix d'introduction en bourse de 135 dollars par action. Sa capitalisation boursière s'élevait en fin de séance à 2.100 milliards de dollars.

Les actions d'autres sociétés spatiales, qui avaient grimpé en flèche à l'approche de cette introduction, ont reculé vendredi. Le titre de Rocket Lab RKLB.O a chuté de 10,8%, tandis que celui d'Intuitive Machines LUNR.O a perdu 13,1% et celui de Planet Labs PL.N a reculé de 8,8%.

Les progrès signalés dans les pourparlers de paix ont contribué à redresser le moral des investisseurs, a déclaré Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management à Tulsa, dans l'Oklahoma.

"Il y a encore de l'espoir pour un accord de paix. Trump a annulé les frappes... Des sources tierces confirment qu'un accord de paix est en cours."

Cela exerce une pression sur les prix du pétrole et atténue les craintes d'une hausse de l'inflation et des taux d'intérêt, a-t-il ajouté.

Les investisseurs attendaient également avec impatience la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale de la semaine prochaine, qui sera la première sous la direction de Kevin Warsh. Les traders seront à l'affût du moindre signe indiquant si une hausse des taux est probable, les traders de contrats à terme sur les fonds fédéraux tablant sur une probabilité de 55% d'une hausse d'ici décembre.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 353,51 points, soit 0,70%, à 51.202,26, l'indice S&P 500 .SPX a gagné 37,16 points, soit 0,50%, à 7.431,46 et l'indice Nasdaq Composite .IXIC a gagné 79,18 points, soit 0,31%, à 25.888,84.

L'indice des petites capitalisations Russell 2000 .RUT a atteint un niveau record à la clôture.

Les actions ont également terminé la semaine en hausse, les trois principaux indices ayant progressé d'environ 7% sur la période. Mais les fonds d'actions américains ont enregistré leur première sortie hebdomadaire en trois semaines, et en début de semaine, l'indice technologique .SPRLCT a confirmé une correction. Les analystes estiment qu'une partie de la récente faiblesse pourrait s'expliquer par le fait que les traders ont réduit leurs positions avant l'entrée en bourse de SpaceX.

SpaceX figure désormais parmi les plus grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis.

Mike Dickson, responsable de la recherche et des stratégies quantitatives chez Horizon Investments à Charlotte, en Caroline du Nord, s'est dit surpris par le manque de volatilité de SpaceX jusqu'à présent, compte tenu du battage médiatique autour de son introduction en bourse.

Les introductions en bourse des sociétés d'IA OpenAI et Anthropic sont également très attendues dans le courant de l'année. SpaceX, qui comprend également Starlink et xAI, a déjà bousculé certaines conventions de Wall Street .

Certains analystes ont toutefois appelé à la prudence quant aux fondamentaux de l'entreprise, qui a enregistré plus de 4 milliards de dollars de pertes annuelles l'année dernière.

"Le sentiment pourrait facilement se détériorer car SpaceX est véritablement surévalué à ce niveau", a déclaré Dollarhide.

Les actions de Tesla TSLA.O , une autre société de Musk qui se négocie avec une prime par rapport à ses bénéfices , ont clôturé en hausse de 1,8%. À l'inverse, Adobe ADBE.O a chuté de 6,8% après le départ de son directeur financier Dan Durn .

À la Bourse de New York, les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 2,07 pour 1. On a enregistré 372 nouveaux plus hauts et 66 nouveaux plus bas sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, 2.678 titres ont progressé et 2.185 ont reculé, les hausses l'emportant sur les baisses dans un rapport de 1,23 pour 1. Le S&P 500 a enregistré 35 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 10 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 200 nouveaux plus hauts et 112 nouveaux plus bas.

Le volume des échanges sur les bourses américaines s'est élevé à 19,73 milliards d'actions, contre une moyenne de 20,7 milliards pour l'ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.