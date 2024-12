Wall Street: tendance hésitante, indicateurs divergents information fournie par Cercle Finance • 23/12/2024 à 17:27









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sans direction claire lundi suite à des indicateurs économiques divergents qui semblent inciter les investisseurs à la prudence à deux jours de Noël et à un peu plus d'une semaine de la fin de l'exercice.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,6% à 42,559.5 points, tandis que le Nasdaq Composite parvient à grappiller 0,1% autour de 19.575,6 points.



L'indécision des marchés d'actions américains laisse planer un doute sur la perspective du traditionnel 'rally de Noël', qui permet généralement aux indices de progresser durant les dernières séances de l'année.



Si le Nasdaq affiche encore une hausse de 30% depuis le 1er janvier, Wall Street semble avoir un peu moins le vent en poupe depuis les propos prudents tenus la semaine dernière par Jerome Powell, le président de la Fed, concernant l'évolution des taux.



Sur le plan économique, la confiance du consommateur américain s'est dégradée en décembre en raison d'une résurgence d'une inquiétude au sujet de l'avenir, selon une enquête mensuelle du Conference Board.



Son indice de confiance de l'organisation patronale a diminué de 8,1 points à 104,7 ce mois-ci, alors que les économistes l'attendaient en amélioration autour de 114.



Plus inquiétant, le sous-indice mesurant les anticipations des consommateurs a chuté de 12,6 à 81,1, juste au-dessus du seuil des 80 points en-dessous duquel une récession est généralement en devenir, d'après le ConfBoard.



Publiées également en début de séance, les ventes de logements neufs ont rebondi de 5,9% pour s'établir à 664.000 unités en rythme annualisé en novembre, selon des données du Département du Commerce.



Les investisseurs avaient appris une heure avant l'ouverture que les commandes de biens durables avaient diminué de 1,1% en novembre.



Tous ces éléments alimentent naturellement le débat en cours sur l'opportunité de nouvelles baisses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, débat dans lequel le président de la Fed, Jerome Powell, a fait preuve d'une relative prudence mercredi dernier.



En réaction à ces indicateurs, le dollar remonte face à l'euro, ce qui fait refluer la monnaie européenne en-dessous de la barre de 1,04 vis-à-vis du billet vert.



Neuf des 11 grands indices sectoriels S&P cèdent du terrain, la baisse la plus marquée touchant le compartiment de la consommation essentielle (-1,4%) alors qu'à l'opposé, celui de la technologie grignote 0,2%.



Qualcomm s'adjuge plus de 1,5% après une victoire judiciaire contre le fabricant britannique de puces Arm, tandis qu'Apple recule de 0,4% en dépit de commentaires favorables des analystes de Wedbush qui voient la firme à la pomme atteindre les 4.000 milliards de dollars de capitalisation début 2025.



A titre de comparaison, sa valorisation boursière s'établit actuellement à un peu plus de 3.800 milliards.



Les cours du pétrole poursuivent leur mouvement de repli de la semaine dernière, la prudence l'emportant face aux incertitudes économiques et monétaires.



Le contrat octobre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd ainsi 1,1% à 68,7 dollars.





