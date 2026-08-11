Wall Street : succombe à la remontée du pétrole et au recul d'Alphabet

Les 3 principaux indices US clôturent sur des scores remarquablement homogènes (-0,33%), le Nasdaq Composite se détache cependant avec -0,6%. Les modestes gains initiaux n'ont pas tenu la distance, faute de nouvelles économiques positives et sous la pression d'un newsflow contradictoire concernant la situation dans le Golfe Persique (le baril reprend 1,5%)

Initialement, Wall Street misait sur les espoirs d'une issue diplomatique suite aux déclarations du ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Asif sur Bloomberg News suggérant qu'un accord de paix était proche alors que les discussions entre l'Iran et Oman se "trouvaient désormais à un stade avancé".

Mais les nouvelles venant d'Iran sont moins encourageantes : le Secrétaire du Suprême Conseil de sécurité nationale rappelle qu'Ormuz restera fermé tant que les Etats-Unis n'accepteront pas les conditions de l'Iran (notamment le dégel des fonds et des réparations de guerre sous une forme ou une autre).

Le baril de Brent a refranchi les 89 USD, le "WTI" ( 1,5%) se hisse vers 83,3 USD, les taux retrouvent leurs niveaux de la veille après une légère détente en matinée : le "10 ans" se fige vers 4,696%, le "30 ans" également à 5,243%.

Dans ce contexte, le S&P 500 et le Nasdaq 100 reculent respectivement de -0,33% tandis que le Dow Jones affiche -0,34%.

Le Nasdaq Composite lâche -0,6%, plombé par Applovin (-6%), Datadog et Ventas (-5,4%), SpaceX -3,9%, Alphabet (-3,85%) ou Adobe (-3,4%).

Sur le front macroéconomique, plusieurs indicateurs majeurs, notamment les prix à la consommation et à la production, sont attendus cette semaine. Ils seront particulièrement scrutés alors que la hausse des coûts de l'énergie provoquée par le conflit avec l'Iran a ravivé les inquiétudes autour de l'inflation.

Selon l'outil FedWatch Tool de CME Group, les investisseurs apparaissent désormais partagés entre la possibilité d'une baisse et celle d'une hausse des taux lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale, prévue en septembre.

Du côté des valeurs qui rythment la séance, Riot Platforms progresse de plus de 4,3% après des informations selon lesquelles l'entreprise aurait décroché un contrat de 9 milliards de dollars avec Anthropic dans le cloud computing.

A l'inverse, l'équipementier On Holding plonge de -20,3% après avoir revu à la baisse ses perspectives de croissance, tandis que ses résultats trimestriels se sont révélés inférieurs aux estimations.

Enfin, Venture Global, spécialiste du gaz naturel liquéfié, recule de 7,3% après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel légèrement inférieur aux attentes.