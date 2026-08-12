Le fonds souverain norvégien dévoile une participation de 1,22 milliard de dollars dans SpaceX

Le plus grand fonds souverain au monde détenait fin juin 0,05% de SpaceX, une participation valorisée à 1,227 milliard de dollars. Une participation conséquente mais très éloignée de la valeur de sa première ligne, Nvidia (62 milliards de dollars).

Le fonds souverain norvégien, le plus important au monde avec 2 340 milliards de dollars (2 024 milliards d'euros) d'actifs, détenait au 30 juin une participation de 0,05% dans SpaceX, valorisée à 1,227 milliard de dollars. Il a révélé cet investissement pour la première fois mardi, à l'occasion d'une mise à jour de la liste de ses actifs.

Une forte exposition aux Etats-Unis

Cette participation renforce l'exposition du fonds aux Etats-Unis, qui représentent plus de la moitié de ses actifs. Dans la catégorie des actions, ses premières positions sont Nvidia (1,28% du capital, soit 62 milliards de dollars), Apple (1,24%, soit 52 milliards de dollars) et Alphabet (1,17%, soit 50 milliards de dollars).

La première position non américaine est le fabricant de puces taïwanais TSMC (1,7% du capital valorisés 34 milliards de dollars). La première entreprise européenne est ASML (2,32% du capital, valorisés 17,7 milliards de dollars). Il convient toutefois de souligner que la plus forte exposition du fonds est, de loin, la dette américaine, avec 219 milliards de dollars de bons du Trésor US, soit 9,4% du total.

Une participation moyenne de 1,5% dans toutes les sociétés cotées dans le monde

Les Etats-Unis pèsent précisément 54,8% des actifs (actions, obligations, immobilier et énergies renouvelables réunis), soit 1 281 milliards de dollars, devant le Japon (6,3% pour 147 milliards de dollars), le Royaume-Uni (5,4% pour 126 milliards de dollars), l'Allemagne (3,82% pour 89 milliards de dollars) et la France (3,41% pour 80 milliards de dollars). A eux seuls, ces cinq pays représentent donc 73,7% de la valeur du fonds. Le fonds souverain norvégien est exposé à 67 pays via 10 383 investissements. Il possède en moyenne 1,5% de l'ensemble des sociétés cotées dans le monde.

Cet énorme portefeuille est alimenté par les revenus que l'Etat norvégien tire de la production de pétrole et de gaz. Le fonds fête cette année le trentième anniversaire de la première couronne norvégienne transférée sur son compte par le gouvernement.