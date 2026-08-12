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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 06:29
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AMUNDI AMUN.PA - Le géant français de la gestion d'actifs a annoncé mardi la prolongation jusqu'en 2035 de son accord de partenariat SABADELL SABE.MC , dans le cadre duquel ses solutions d’investissement sont distribuées au sein des réseaux de la banque espagnole.

* JCDECAUX JCDX.PA - Le spécialiste français de l'affichage publicitaire a déclaré mardi avoir renouvelé pour 15 ans son contrat avec la ville de Hambourg.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N4440UF

(Rédigé par Augustin Turpin)

Valeurs associées

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BANCO SABADELL
3,1320 EUR Sibe -0,25%
JCDECAUX
23,900 EUR Euronext Paris -0,33%
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