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Wall Street recule avec les doutes sur un apaisement au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 06:45
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Un panneau indiquant « Wall Street » devant la Bourse de New York (NYSE), à New York

Un panneau indiquant « Wall Street » devant la Bourse de New York (NYSE), à New York

La Bourse de New York ‌a fini en baisse mardi en raison des doutes croissants sur ​l'imminence d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran permettant notamment une réouverture du détroit d'Ormuz, tandis qu'Amazon et Alphabet ont aussi pesé sur la ​tendance.

L'indice Dow Jones a cédé 0,34%, ou 184,13 points, à 53.791,85 points. Le Standard & Poor's 500, ​plus large, a perdu 24,91 points, ⁠soit 0,32% à 7.728,20 points. Le Nasdaq Composite a reculé de ‌son côté de 159,91 points, soit 0,60% à 26.445,446 points.

Le secrétaire nouvellement nommé du conseil suprême de sécurité nationale ​iranien, Mohsen Rezaei, proche ‌allié du guide suprême Mojtaba Khamenei, a déclaré mardi ⁠que le détroit d'Ormuz, essentiel au commerce mondial du pétrole et du gaz, resterait fermé tant que les Etats-Unis n'accepteraient pas les conditions ⁠de l'Iran et ‌ne changeraient pas d'attitude.

Ces déclarations ont contribué à soutenir les ⁠cours du pétrole. Le baril de Brent évolue près d'un ‌pic d'une semaine et se rapproche des 90 dollars alors ⁠que sont attendus ces deux prochains jours aux Etats-Unis ⁠les indicateurs d'inflation ‌sur les prix à la consommation et les prix à la production ​susceptibles de peser sur la ‌prochaine décision de politique monétaire de la Réserve fédérale en septembre.

Les reculs d'Amazon (-2,09%) et Alphabet (-3,84%), poids ​lourds de la cote, ont aussi contribué à faire baisser le S&P-500 et le Nasdaq.

Les gestionnaires d'actifs ont en revanche ⁠brillé, tels Apollo Global (+6,26%) et Blackstone (+3,89%), qui font partie des institutions financières ayant récemment conclu un accord avec Nvidia (-0,02%) pour tenter de mobiliser plus de 500 milliards de dollars pour le secteur de l'intelligence artificielle.

(Avinash P et Purvi Agarwal à Bangalore et Noel Randewich à San Francisco, ​version française Bertrand Boucey)

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