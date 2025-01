Wall Street: stabilité malgré des taux au zénith information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 07:33









(CercleFinance.com) - C'est la seconde séance sans tendance à Wall Street et une fois de plus, le Dow Jones surperforme, même s'il ne s'agit que d'une prudente hausse avec +0,52% pour le 'Dow', +0,11% pour le S&P500 et un Nasdaq qui se replie encore, de -0,23% à 19.044. Mais l'indice des technos affichait +0,9% vers 15H35, c'est donc une franche déception.



Si en moyenne, les trois principaux indices ne vont nulle part ce soir, les hausses l'ont largement emporté (à plus de 75%) mais le repli des 'labos' a pesé lourd (Eli Lilly a décroché de -6,6%), Meta perd encore -2,3%, Tesla -1,7%, Nvidia -1,1%.



Par ailleurs, cela ne s'arrange pas sur le front des taux longs US, avec de nouveaux 'plus hauts' en intraday (le '10 ans' affichait jusqu'à +4 points de base à 4,82%, le '30 ans' +1,5 pb à 4,992%) et une clôture stable (4,79% et 4,98% respectivement).



Au chapitre des statistiques, les prix à la production aux Etats-Unis ont progressé de 0,2% en décembre par rapport au mois précédent, et de 0,1% en excluant l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux (c'est conforme aux prévisions les plus optimistes).



Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix producteurs a accéléré le mois dernier par rapport à celle de novembre (+0,3 point à 3,3%) en données brutes, mais a ralenti (-0,2 point à 3,3%) en sous-jacent (un score de +3,5% était attendu).



Attention maintenant à l'évolution du pétrole avec un 'Brent' qui attaque la grosse résistance des 81$ (le 'WTI' teste sans succès les 78$ et retombe vers 77$).



Les investisseurs pourraient tenter de se rassurer avec des informations circulant outre-Atlantique selon lesquelles les équipes de Donald Trump prépareraient 'un plan d'imposition progressive' en matière de tarifs douaniers.



Pour rappel, cette question préoccupe les marchés depuis l'élection du Républicain qui fait craindre le retour d'une guerre commerciale qui impacterait, entre autres, les sociétés exportatrices européennes.



En attendant d'en savoir plus - Trump sera investi le 20 janvier - les marchés prendront connaissance ce mercredi des prix à la consommation aux Etats-Unis qui pourraient donner des indications sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Fed.



Les ventes de détail pour le mois de décembre, attendues jeudi, offriront également un éclairage intéressant sur l'état actuel de la conjoncture outre-Atlantique.





