Wall Street sans élan avant la Fed et les résultats des Big Tech

Les marchés boursiers américains évoluent sans tendance claire ce mardi, les investisseurs privilégiant la prudence à la veille de la décision de politique monétaire de la Fed. Vers 17 heures, le Dow Jones gagne 0,77%, tandis que le Nasdaq cède 0,95%, pénalisé par le repli des valeurs des semi-conducteurs.

La prudence est également de mise avant la publication des résultats des géants de la technologie. Microsoft et Meta dévoileront leurs comptes mercredi, avant Amazon et Apple jeudi, quatre publications susceptibles de donner le ton aux marchés dans les prochaines semaines.

La Fed rendra son verdict mercredi soir. Selon Xiao Cui, économiste senior chez Pictet Wealth Management, l'institution devrait maintenir ses taux directeurs dans une fourchette comprise entre 3,50% et 3,75 %. Le communiqué devrait rester globalement inchangé et conserver une tonalité restrictive. "En l'absence de nouvelles projections économiques ou de dot plot, les marchés se concentreront sur les déclarations du président Kevin Warsh, qui devrait réaffirmer l'engagement de la banque centrale en faveur de la stabilité des prix. Toute tonalité plus optimiste sur l'inflation pourrait toutefois être interprétée comme un signal d'assouplissement monétaire", estime-t-il.

Sur le front géopolitique, Washington semble désormais privilégier la voie diplomatique avec Téhéran, alors que les combats ont cessé depuis plusieurs jours après deux semaines de bombardements. Dans le même temps, les ministres des Affaires étrangères de l'Iran, d'Oman et de l'Arabie saoudite se sont entretenus de la situation dans le détroit d'Ormuz et ont appelé à renforcer la coopération régionale.

Israël maintient toutefois un ton offensif. Selon le New York Post, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, actuellement en visite à Washington, doit présenter à Donald Trump de nouveaux éléments concernant les activités nucléaires iraniennes. Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a pour sa part réaffirmé qu'Israël était prêt à frapper l'Iran "avec toute sa force" en cas d'attaque.

Sur le marché pétrolier, les cours du brut poursuivent leur repli. Le WTI évolue autour de 81 dollars le baril, tandis que le Brent s'échange aux environs de 86 dollars, les investisseurs surveillant à la fois les perspectives de demande mondiale et l'évolution des tensions géopolitiques.

Des indicateurs économiques contrastés

Les statistiques publiées ce mardi dressent un tableau mitigé de l'économie américaine. Les stocks de grossistes ont progressé de 0,3% en juin, légèrement en deçà des attentes ( 0,4%). À l'inverse, les prix de l'immobilier continuent de progresser : l'indice S&P Case-Shiller des vingt principales métropoles américaines a augmenté de 1,6% sur un an en mai, contre 1,3% attendu par le consensus.

En revanche, la confiance des consommateurs s'est dégradée en juillet. L'indice ressort à 90,8 points, contre 92,4 attendus par les économistes, soit son plus faible niveau depuis janvier 2026.

Les entreprises en vedette

Coca-Cola ( 7%) signe l'une des meilleures performances du jour après avoir relevé ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfices, porté par le succès de ses boissons sans sucre, de sa marque Fairlife aux Etats-Unis et par les ventes réalisées à l'occasion de la Coupe du monde de football.

A l'inverse, Boeing (-2,94%) recule après avoir publié une perte trimestrielle supérieure aux attentes, grevée par une charge exceptionnelle de 280 MUSD liée au programme de remplacement de l'avion présidentiel Air Force One.

UPS abandonne près de 5%, malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et un relèvement de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, les investisseurs restant prudents sur les perspectives du groupe.

Enfin, Johnson & Johnson ( 2%) progresse après avoir annoncé un accord visant à régler plusieurs dizaines de milliers de plaintes liées à son talc pour bébé et à d'autres produits accusés d'être à l'origine de cancers de l'ovaire.