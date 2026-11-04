Wall Street salue la vague démocrate, le pétrole et les semi-conducteurs décrochent

Wall Street a fortement rebondi mercredi après la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat, qui leur permet de reprendre le contrôle des deux chambres du Congrès américain. Les investisseurs semblent accueillir favorablement la perspective d'un pouvoir divisé à Washington, susceptible de freiner les ambitions budgétaires de Donald Trump, tandis que les espoirs d'une désescalade du conflit avec l'Iran ont provoqué une nouvelle chute des cours du pétrole. À l'approche de la clôture, le S&P 500 progresse de 1,58% à 7 688,6 points, le Dow Jones bondit de 3,03% à 53 356,1 points, tandis que le Nasdaq 100 gagne 0,91% à 28 437,2 points.

La réaction des marchés n'avait pourtant rien d'évident, puisque les contrats à terme américains avaient initialement chuté pendant la nuit, les investisseurs redoutant notamment un durcissement réglementaire envers les géants technologiques. Mais la disparition de l'incertitude électorale et la perspective d'une paralysie législative ont finalement pris le dessus, alors qu'un Congrès désormais contrôlé par les démocrates pourrait compliquer l'adoption de nouvelles dépenses ou réductions d'impôts, contribuant ainsi à apaiser les inquiétudes concernant la trajectoire des déficits publics américains.

Les conséquences du scrutin se font également sentir sur le marché pétrolier, où le WTI a plongé de 8,3%, à 88,23 USD le baril, son plus bas niveau depuis plusieurs semaines. Après la défaite de son parti, Donald Trump a laissé entendre qu'il ne souhaitait pas intensifier immédiatement les opérations militaires contre l'Iran, alimentant les spéculations sur une possible issue diplomatique au conflit. Cette détente profite également aux obligations souveraines américaines, dont le rendement à dix ans recule de sept points de base, à 4,88%.

La chute du pétrole a surtout donné des ailes aux valeurs de consommation discrétionnaire ( 4,6%), les investisseurs anticipant qu'un reflux durable des prix de l'énergie pourrait redonner du pouvoir d'achat aux ménages tout en réduisant les coûts de transport des entreprises. Les distributeurs à bas prix Dollar Tree ( 8%), Dollar General ( 7%) et Burlington Stores ( 7%) ont particulièrement brillé, tandis qu'Amazon ( 6%) et Home Depot ( 6%) participent également au mouvement. Les compagnies aériennes et les croisiéristes bénéficient aussi de perspectives plus favorables pour leurs dépenses de carburant.

Les nouvelles perspectives politiques favorisent par ailleurs plusieurs autres secteurs, notamment la santé ( 3%), qui profite des spéculations concernant une éventuelle remise en question des coupes budgétaires dans Medicaid, tandis que les énergies renouvelables retrouvent des couleurs, à l'image de First Solar ( 7%). À l'inverse, les groupes de défense subissent des dégagements, les investisseurs redoutant qu'un Congrès démocrate ne renforce le contrôle des dépenses militaires, tandis que le secteur énergétique (-5,1%) est lourdement pénalisé par l'effondrement des cours du brut.

Malgré cette progression généralisée, la technologie ( 1%) présente un visage beaucoup plus contrasté, les semi-conducteurs poursuivant leur correction alors que les investisseurs s'inquiètent toujours de la rentabilité des investissements colossaux dans l'IA. L'indice SOX de Philadelphie abandonne ainsi environ 3,5%, avec de nouvelles pertes pour Nvidia (-3%), Micron (-7%) et Broadcom (-2%), tandis qu'AMD ( 1%) résiste malgré la faiblesse du secteur, après la publication de résultats solides. La défiance gagne également les fournisseurs d'infrastructures d'IA, notamment GE Vernova (-9%), Dell (-9%) et Nebius (-6%), sur fond d'inquiétudes concernant un éventuel durcissement des règles encadrant la construction de centres de données.

Enfin, les statistiques économiques ont apporté un soutien supplémentaire aux marchés, l'enquête ADP faisant état de 86 000 créations d'emplois privés en octobre, contre 67 000 attendues, tandis que le déficit commercial américain s'est légèrement réduit en septembre.

Les investisseurs surveilleront désormais les premières orientations du nouveau Congrès, ainsi que les résultats de Qualcomm après la clôture.