Wall Street reste calme après le discours du président de la Fed, Warsh ; le rebond lié à l'IA s'essouffle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones en hausse de 0,07 %, le S&P 500 en baisse de 0,07 %, le Nasdaq en baisse de 0,22 %

* PayPal s'effondre après l'annonce du retrait d'un consortium de son projet de rachat

* Gap bondit après le changement de directeur général chez Old Navy et la révision à la hausse des prévisions de bénéfices annuels

* Nvidia et les autres fabricants de puces en baisse

(Dernières informations après le discours de Warsh) par Purvi Agarwal et Niket Nishant

Les principaux indices de Wall Street sont restés en retrait vendredi après que le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a réaffirmé sa volonté de ramener l'inflation à l'objectif de 2 % fixé par la banque centrale, tandis que la hausse alimentée par l'intelligence artificielleobservée lors de la séance précédente s'est essoufflée.

Le discours de Warsh, son premier lors du rassemblement annuel de la Fed dans le Wyoming, vient clore une semaine chargée, marquée par les résultats de poids lourds du monde des affaires tels que Nvidia NVDA.O et Salesforce

CRM.N , ainsi que par une série de nouvelles données économiques.

Alors que le président de la banque centrale est resté discret sur les perspectives en matière de taux d’intérêt, l’intervention du Trésor américain la semaine dernière pour apaiser les marchés obligataires a braqué les projecteurs sur son discours.

« Les investisseurs ont manifesté beaucoup d’appréhension à l’idée de conserver leurs positions, car certaines évolutions boursières ont atteint des niveaux inquiétants. Les données sur l’inflation sont également devenues assez difficiles à interpréter en raison des prix de l’énergie », a déclaré Yung-Shin Kung, directeur des investissements chez Mast Investments.

« La grande question pour tout le monde est de savoir ce que le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, observe, et quelles en sont les implications pour la politique monétaire. »

Sur les marchés, les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont reculé après le rebond de la séance précédente, déclenché par les prévisions exceptionnelles de Nvidia, qui laissaient entrevoir que la reprise tirée par l’IA avait encore de beaux jours devant elle.

« Pour les fabricants de puces, les investisseurs sont en quête d’un nouveau catalyseur », a déclaré Mike Reynolds, vice-président chargé de la stratégie d’investissement chez Glenmede.

« Les marchés ont bien compris comment le déploiement des centres de données pourrait se traduire par une hausse potentielle des revenus. Mais la question est: quelle sera la prochaine étape? Et dans certains cas, cela n'est pas encore évident. »

Les traders ont renforcé leurs paris sur une hausse des taux en septembre après que Warsh a déclaré qu’il estimait que les récentes données sur l’inflation ne laissaient pas présager de changement de tendance.

Sans la certitude que l’inflation se dirige clairement et à un rythme suffisant vers l’objectif de 2 % de la Fed, la banque centrale aurait « encore du travail à faire », a déclaré Warsh dans un discours préparé pour le symposium économique de la Fed à Jackson Hole, dans le Wyoming.

Nvidia a reculé de 1,3 %. Marvell Technology MRVL.O a perdu 7,2 % en raison de doutes quant au calendrier de perception des revenus issus de son accord sur les puces d’IA conclu avec Google (filiale d’Alphabet) GOOGL.O , et ce malgré une révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2027.

À 10 h 07 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 36,83 points, soit 0,07 %, à 53 606,27, le S&P 500 .SPX reculait de 5,18 points, soit 0,07 %, à 7 725,81 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 59,66 points, soit 0,22 %, à 26 483,33.

Par ailleurs, l'action PayPal PYPL.O a chuté de 11,5 % après que Bloomberg News a annoncé jeudi qu'un consortium composé de la société de rachat Advent et du prestataire de services de paiement Stripe avait décidé d'abandonner ses efforts pour acquérir la société de paiement.

L'action Gap ( GAP.N ) a progressé de 15 % après la nomination par la société de Michael Francis, un vétéran du secteur, au poste de nouveau directeur général d'Old Navy et la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices annuels.

Ulta Beauty ULTA.O a chuté de 6,1 % après que la croissance des ventes à périmètre constant du distributeur de cosmétiques a reculé au deuxième trimestre.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont été 1,35 fois plus nombreux que ceux en baisse, tandis qu’au Nasdaq, les titres en baisse ont été 1,28 fois plus nombreux que ceux en hausse.

Le S&P 500 a enregistré trois nouveaux plus hauts sur 52 semaines et deux nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 31 nouveaux plus hauts et 51 nouveaux plus bas.